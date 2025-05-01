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中選會：罷免案更換領銜人須經1/2以上提議人同意

2025/5/1 14:30（5/1 15:58 更新）
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罷免民進黨立委吳思瑤的提案領銜人張克晉（圖）聲明要退出領銜人身分。（中央社檔案照片）
罷免民進黨立委吳思瑤的提案領銜人張克晉（圖）聲明要退出領銜人身分。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北1日電）罷免潮延燒，不過罷免立委吳思瑤的提案領銜人張克晉今天聲明要退出領銜人身分。中選會指出，根據法規，領銜人死亡或經提議人總數1/2以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以1次為限。

罷免潮不斷，檢調也陸續調查偽造連署等事，張克晉今天透過聲明指出，台灣此刻正面臨國際經濟及國內政治的難題，無止境的抗衡只會讓台灣的政治、經濟、民生在原地空轉不得停止，因此即刻起退出領銜人身分、退出對立的罷免競爭議題，希望全國團結一致，朝野全部回歸各自的工作崗位，為全台灣民眾福祉而努力。

對此，中選會表示，不會回應特定罷免案領銜人的退出聲明，至於相關法規部分，依公職選罷法第76條規定，罷免案提議人的領銜人死亡，或經提議人總數1/2以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以1次為限。

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另外，中選會提醒，據公職選罷法第80條規定，罷免案領銜人，應將連署人名冊正、影本各1份，於立委罷免案徵求連署的60日內向選舉委員會1次提出，逾期不予受理；經查北市區域立委吳思瑤罷免案，該罷免案連署期間即送件期限為至6月7日止。

至於吳思瑤罷免案合格份數部分，中選會指出，吳思瑤罷免案領銜人在2月8日第一階段提議送件2696份，經北市選委會及北市戶所查對後，其中1767份合格；其後，再經中選會通知補提，領銜人3月6日補提2845份，經北市選委會及北市戶所查對後，則是2341份合格，最終此罷免案一階合格提議人數為4108人。（編輯：張若瑤）1140501

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