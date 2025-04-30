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罷免提議書偽造案 國民黨北市黨部2幹部羈押確定

2025/4/30 11:59（4/30 12:20 更新）
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台北地檢署偵辦罷綠團體涉不實連署案，國民黨台北市黨部書記長初文卿（左）17日以被告身分遭檢調約談。（中央社檔案照片）
台北地檢署偵辦罷綠團體涉不實連署案，國民黨台北市黨部書記長初文卿（左）17日以被告身分遭檢調約談。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北30日電）北檢偵辦罷免提議書偽造案，19日聲押禁見國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文獲准，2人不服提抗告，台灣高等法院今天認定抗告無理由，裁定駁回，2人羈押禁見確定。

另一方面，台北市黨部主委黃呂錦茹25日遭台北地方法院更裁羈押禁見部分，黃呂錦茹是否提起抗告，台灣高等法院回應表示，尚未收案。

台灣高等法院指出，合議庭審理後，認被告姚富文、初文卿均涉犯刑法第216條、第210條的行使偽造私文書、個人資料保護法第41條的非法利用他人個人資料 罪等罪嫌重大，且有事實足認有串證及湮滅證據之虞。

國民黨台北市黨部總幹事姚富文。（中央社檔案照片）
國民黨台北市黨部總幹事姚富文。（中央社檔案照片）

合議庭審酌本案所涉偽造提議人名冊情事，不僅對被冒名人的憲法權利產生危害，更可能影響公職人員罷免結果，使國內民主政治基石因而動搖，並損及選舉制度的健全發展，相關影響程度明顯非一般偽造文書、違反個人資料保護法的案件可比擬，若僅命具保、責付及限制住居等侵害較小的手段，均不足以確保後續偵查程序順利進行，而有羈押及禁止接見、通信必要。

高院指出，原審裁定姚富文、初文卿羈押禁見，並無違法或不當，2人抗告無理由，予以駁回。全案確定。

本案起於，台北地檢署接獲告發，指民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體，疑有偽造提議書情事，14日首波指揮調查搜索，並約談吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安等6人；另以證人身分約談劉思吟丈夫林叡等5人說明。林叡複訊後改列被告。

檢察官複訊後將張克晉請回，認定李孝亮、賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安、林叡涉犯偽造文書等罪，分別諭令新台幣20萬元至50萬元不等金額交保，均限制出境、出海。

檢調過濾扣案卷證，及比對涉案被告與證人的說法後，17日展開第2波偵查行動，搜索國民黨台北市黨部等地，並約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川。

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檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見黃呂錦茹等4人。台北地院召開羈押庭，19日清晨裁定黃呂錦茹、曾繁川無保請回，初文卿、姚富文羈押禁見。

檢方不服北院對黃呂錦茹的裁定，提起抗告；案經高院撤銷發回，北院25日召開羈押庭後，更裁黃呂錦茹羈押禁見。（編輯：李錫璋）1140430

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