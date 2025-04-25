黃呂錦茹涉罷免綠委不實連署羈押禁見 北院：有勾串、滅證之虞
2025/4/25 15:02（4/25 15:49 更新）
（中央社記者林長順台北25日電）北檢偵辦罷免不實連署案，18日聲押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹遭駁，北檢抗告成功，北院今天再開羈押庭，認定黃呂錦茹犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，裁定羈押禁見。
台北地方法院指出，綜合檢察官聲請及抗告提出全部證據資料，判斷的基礎已與4月19日聲押時有所不同，因認被告黃呂錦茹涉犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書、個人資料保護法第41條非法利用他人個人資料罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認黃呂錦茹有勾串共犯、滅證之虞。
北院表示，經斟酌比例原則，認為確保後續偵查、審判的順利進行，具保、責付、限制住居、科技監控等較輕微的強制處分不足以替代羈押，認有羈押的必要，依刑事訴訟法第101條第1項第2款，黃呂錦茹自4月25日起羈押2個月，並禁止接見、通信。
台北地檢署偵辦綠委不實罷免提議書案，17日展開搜索、約談行動。檢察官認定黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川等人涉犯偽造文書等罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，向法院聲押禁見。
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北院審理後，認為初文卿、姚富文涉犯偽造文書等罪犯罪嫌疑重大，且有滅證、串供之虞，裁定自4月19日起羈押2個月，並禁止接見通信。黃呂錦茹、曾繁川則犯嫌不足，裁定駁回，2人當庭釋放。
檢察官對黃呂錦茹部分提起抗告。台灣高等法院認為，根據同案被告、相關證人供證，罷免提議人名冊、罷免提議人名冊查對結果、黨員名冊與通訊軟體對話紀錄等證據綜合勾稽後，呈現黃呂錦茹對此案犯罪事實有相當程度參與。黃呂錦茹是否罪嫌不足，尚有研求餘地，昨天撤銷原裁定，發回北院更裁。（編輯：李錫璋）1140425
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