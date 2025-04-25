國民黨3人涉幽靈連署遭羈押 宜蘭地院：坦承犯行

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣25日電）宜蘭地院今天表示，檢調偵辦提議罷免立委陳俊宇疑涉幽靈連署，被告國民黨宜蘭縣黨部前書記長俞凌傑等3人坦承偽造文書，且有滅證與勾串共犯之虞，裁准3人羈押禁見。

提議罷免民進黨立委陳俊宇疑有幽靈或死亡連署，檢調昨天搜索國民黨宜蘭縣黨部等處所，帶回10多人偵訊，其中包含提議罷免領銜人李惠玲等國民黨籍人員或黨工。

經檢察官偵訊，俞凌傑、陳姓與李姓幹部共3人因涉違反刑法偽造文書與個人資料保護法，向宜蘭地方法院聲請羈押禁見獲准。此外，被告李惠玲等9人分別以新台幣3萬元至20萬元交保候傳。

據了解，中選會核查此案連署資料4000多份，不合格率超過2成，其中包含46份死亡連署、200多份偽造文書與其他資料不全等。

宜蘭地院表示，俞凌傑、陳姓與李姓幹部共3人坦承偽造文書，犯罪嫌疑重大，且尚有調查證據與共犯、證人的必要，以釐清案情，3人也有滅證與勾串共犯之虞，因此應予羈押禁見。

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國民黨宜蘭縣議會黨團今天指出，檢方偵辦此案時，故意將中央選舉委員會核准的相關公文扣走，造成罷團無法領取二階連署人名冊格式，檢調根本是在干擾人民依法罷免的程序。

對此，宜蘭地方檢察署表示，並無查扣「連署罷免核定公文」，這份公文經陳姓被告於宜蘭縣調查站向調查官反映，發現與此案相關查扣資料併同帶回調查站，調查官之後已將公文交由被告的辯護律師領回。（編輯：戴光育）1140425

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