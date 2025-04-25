遭控因施工關閉罷免林沛祥連署處 基市府：無強制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰基隆25日電）推動罷免國民黨立委林沛祥連署的「基隆絕沛」領銜人陳青逸今天說，基隆市府以騎樓工程為由，要求連署站總部28日起關閉。市府澄清，任何區域施工模式都相同，並不會因此強制要求店家停止營運。

陳青逸表示，昨天下午2名身穿工程服的基隆市政府施工人員到連署站總部告知志工，必須在28日起封閉連署站總部，因騎樓路面要長期施工，在地磚全部翻修期間，要封閉連署站總部的騎樓，禁止通行。

陳青逸指出，市府沒有公文預告，從頭到尾只派基層人員口頭通知志工，事先沒有取得屋主同意，迅雷不及掩耳，在短短3天內就要連署站總部「關門大吉」；且施工期程不明確，一旦開始施工封閉騎樓，就無法讓民眾正常參加罷免連署，有刻意干擾連署之嫌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳青逸認為，罷免林沛祥正要進入最後倒數衝刺，市府選擇在極短的時間內，以施工理由要求連署站總部長期拉下鐵門，「司馬昭之心路人皆知」。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，市府推動騎樓整平工程，是為了改善行人的通行安全，無論是通知方式或施工模式，任何區域的推動作為都相同，並不會因此強制要求店家停止營運。（編輯：張雅淨）1140425