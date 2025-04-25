加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

控司法干預罷免 藍議員代領罷免陳俊宇二階連署表格

2025/4/25 15:29（4/25 16:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨宜蘭縣議員黃琤婷（右）25日與國民黨立委許宇甄（左）代表罷免民進黨立委陳俊宇團體，赴中選會領取二階連署格式，進入中選會前接受媒體聯訪。中央社記者吳書緯攝 114年4月25日
國民黨宜蘭縣議員黃琤婷（右）25日與國民黨立委許宇甄（左）代表罷免民進黨立委陳俊宇團體，赴中選會領取二階連署格式，進入中選會前接受媒體聯訪。中央社記者吳書緯攝 114年4月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯、賴于榛台北25日電）國民黨宜蘭縣議員黃琤婷今天代表罷免民進黨立委陳俊宇團體，赴中選會領取二階連署格式。黃琤婷指出，檢調搜索國民黨宜蘭縣黨部時，一併扣走連署書領取公文與罷免領銜人的身分證等物品，明顯是司法干預罷免。

黃琤婷下午在國民黨立委許宇甄陪同下，前往中選會領取罷免陳俊宇的二階連署格式。中選會於下午2時20分左右透過媒體聯繫群組證實，宜蘭陳俊宇罷免案也已經領取二階連署格式在案。

根據中選會今天稍早說明，陳俊宇罷免案的領件截止日為27日；而各罷免案領銜人領取連署人名冊格式時，於收到公函通知後，無論有無攜帶通知函，均得依法領取二階連署格式；如委託他人領取，則應檢附提議人之領銜人出具的委託書及被委託人國民身分證。

黃琤婷進入中選會前接受媒體聯訪指出，檢調昨天搜索國民黨宜蘭縣黨部等處所，3名國民黨黨工被羈押禁見，關鍵的二階連署格式領取公文也被檢調扣走，領取的時間到今天，若沒有發現文件被扣走，那不就是無法拿到二階連署書格式，這不是行政疏失而是用國家機器沒收罷免權。

媒體詢問，中選會已表示不需要公文，只要委託書和身分證、印章即可領取二階連署書。

黃琤婷指出，檢調昨天連身分證、印章以及委託書都被查扣，且領銜人被押走，她今天要如何來中選會領取格式，委託書還是後來重新寫的，檢調昨天晚間11時才發還領銜人的身分證和領取公文。

黃琤婷說，這是很明顯的政治干預司法，司法干預罷免，為何在民主法治的國家，發生這樣的事情，政府難道不需要出來解釋，難道要沒收所有人的罷免權。

針對3位黨工遭到羈押禁見，黃琤婷表示，感到非常心痛，認真處理黨務的黨工只因為協助罷免陳俊宇就遭到政治追殺。

許宇甄表示，今天非常明顯是用司法阻止所有想要罷免民進黨立委的連署人，檢調搜索國民黨宜蘭縣黨部時，帶走領銜人的領取公文、身分證、印章與委託書，第一時間就要求檢調發還公文，檢調竟然否認此事，隨後在宜蘭地檢署發布新聞稿稱沒有此事，與事實不符，但在國民黨提出事證後，才稱是「不小心帶走」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

許宇甄表示，扣走的公文與偵辦的案件關聯性何在，3位宜蘭縣黨工與國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹都被羈押禁見，但民進黨員涉及共諜案僅新台幣20萬元交保，甚至還逍遙法外。綠電相關案件也能交保，罷免案僅涉及偽造文書、個資等問題，卻要用羈押禁見的手段。

許宇甄說，這是要製造寒蟬效應，讓國民黨無法協助連署工作，國民黨不會被打倒，要號召更多人站出來，呼籲大家明天一起站上凱道，讓總統賴清德看到人民的怒吼。（編輯：翟思嘉）1140425

國民黨宜蘭縣議員黃琤婷（右1）25日與國民黨立委許宇甄（右2）代表罷免民進黨立委陳俊宇團體，赴中選會領取二階連署格式，中選會人員（左1）出面處理。中央社記者吳書緯攝 114年4月25日
國民黨宜蘭縣議員黃琤婷（右1）25日與國民黨立委許宇甄（右2）代表罷免民進黨立委陳俊宇團體，赴中選會領取二階連署格式，中選會人員（左1）出面處理。中央社記者吳書緯攝 114年4月25日
延伸閱讀
黃呂錦茹涉罷免綠委不實連署羈押禁見 北院：有勾串、滅證之虞國民黨北檢外涉違法抗議 鄭銘謙：檢方分他案偵辦罷免林沛祥116件提議書涉偽造 基隆檢警清查
陳俊宇
罷免陳俊宇領表期限至4/27 未領取視同放棄罷免李坤城團體赴中選會領表 剩陳俊宇案未領
許宇甄
藍委質疑陳抗活動不辦綠 張榮興：依事證滾動檢討黃呂錦茹遭聲押禁見晚間開庭 藍營場外聲援
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：