控司法干預罷免 藍議員代領罷免陳俊宇二階連署表格

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（中央社記者吳書緯、賴于榛台北25日電）國民黨宜蘭縣議員黃琤婷今天代表罷免民進黨立委陳俊宇團體，赴中選會領取二階連署格式。黃琤婷指出，檢調搜索國民黨宜蘭縣黨部時，一併扣走連署書領取公文與罷免領銜人的身分證等物品，明顯是司法干預罷免。

黃琤婷下午在國民黨立委許宇甄陪同下，前往中選會領取罷免陳俊宇的二階連署格式。中選會於下午2時20分左右透過媒體聯繫群組證實，宜蘭陳俊宇罷免案也已經領取二階連署格式在案。

根據中選會今天稍早說明，陳俊宇罷免案的領件截止日為27日；而各罷免案領銜人領取連署人名冊格式時，於收到公函通知後，無論有無攜帶通知函，均得依法領取二階連署格式；如委託他人領取，則應檢附提議人之領銜人出具的委託書及被委託人國民身分證。

黃琤婷進入中選會前接受媒體聯訪指出，檢調昨天搜索國民黨宜蘭縣黨部等處所，3名國民黨黨工被羈押禁見，關鍵的二階連署格式領取公文也被檢調扣走，領取的時間到今天，若沒有發現文件被扣走，那不就是無法拿到二階連署書格式，這不是行政疏失而是用國家機器沒收罷免權。

媒體詢問，中選會已表示不需要公文，只要委託書和身分證、印章即可領取二階連署書。

黃琤婷指出，檢調昨天連身分證、印章以及委託書都被查扣，且領銜人被押走，她今天要如何來中選會領取格式，委託書還是後來重新寫的，檢調昨天晚間11時才發還領銜人的身分證和領取公文。

黃琤婷說，這是很明顯的政治干預司法，司法干預罷免，為何在民主法治的國家，發生這樣的事情，政府難道不需要出來解釋，難道要沒收所有人的罷免權。

針對3位黨工遭到羈押禁見，黃琤婷表示，感到非常心痛，認真處理黨務的黨工只因為協助罷免陳俊宇就遭到政治追殺。

許宇甄表示，今天非常明顯是用司法阻止所有想要罷免民進黨立委的連署人，檢調搜索國民黨宜蘭縣黨部時，帶走領銜人的領取公文、身分證、印章與委託書，第一時間就要求檢調發還公文，檢調竟然否認此事，隨後在宜蘭地檢署發布新聞稿稱沒有此事，與事實不符，但在國民黨提出事證後，才稱是「不小心帶走」。

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許宇甄表示，扣走的公文與偵辦的案件關聯性何在，3位宜蘭縣黨工與國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹都被羈押禁見，但民進黨員涉及共諜案僅新台幣20萬元交保，甚至還逍遙法外。綠電相關案件也能交保，罷免案僅涉及偽造文書、個資等問題，卻要用羈押禁見的手段。

許宇甄說，這是要製造寒蟬效應，讓國民黨無法協助連署工作，國民黨不會被打倒，要號召更多人站出來，呼籲大家明天一起站上凱道，讓總統賴清德看到人民的怒吼。（編輯：翟思嘉）1140425