加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／賴總統赴教宗方濟各台北靈堂追思
首頁 / 政治

國民黨北檢外涉違法抗議 鄭銘謙：檢方分他案偵辦

2025/4/23 10:01（4/23 10:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
大批國民黨支持者及黨公職17日晚間響應黨主席朱立倫（後中）號召，前往台北地檢署外集結抗議，由於北檢為集會遊行禁制區，警方也動員到場戒備，多次舉牌警告行為違法，呼籲朱立倫率領群眾離場。中央社記者王騰毅攝 114年4月17日
大批國民黨支持者及黨公職17日晚間響應黨主席朱立倫（後中）號召，前往台北地檢署外集結抗議，由於北檢為集會遊行禁制區，警方也動員到場戒備，多次舉牌警告行為違法，呼籲朱立倫率領群眾離場。中央社記者王騰毅攝 114年4月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北23日電）北檢偵辦罷免提議書涉偽造案，約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，黨主席朱立倫於地檢署外涉違法抗議。法務部長鄭銘謙說，轄區警方已報請北檢指揮，檢察官分他字案偵辦中。

台北地檢署17日指揮調查局約談包括黃呂錦茹等4人，搜索國民黨台北市黨部等處；朱立倫緊急號召黨公職、支持者前往北檢外集結，18日清晨離去。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院副秘書長、法務部部長等率所屬單位列席就「選舉罷免程序中，如何落實公務人員含政務官（人員）、司法人員、選務人員恪守行政中立，且秉持公正執法勿偏頗」進行專題報告並備質詢。

陳培瑜質詢時詢問，若做了違法的事情，就是要調查，目前中選會告發的罷免案件是不分藍綠、不分黨派，這就是行政中立，若檢察機關接到相關告發，及若有罷免團體公開坦承抄名單，檢察機關會如何處理。

陳培瑜另詢問，國民黨於台北地檢署違法集會，違反什麼法令，以及目前檢警的偵辦進度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

法務部長鄭銘謙說，檢察官接到告發，秉持有聞必查、有據必辦，有犯罪嫌疑就要啟動調查，沒有預設任何立場，恪守行政中立。

鄭銘謙也說，集會遊行法有相關規定，目前轄區台北市警局中正一分局已報請台北地檢署指揮偵辦，檢察官已分他字案偵辦中。（編輯：張銘坤）1140423

針對國民黨涉違法抗議一案，法務部長鄭銘謙（立者）23日在立法院司法及法制委員會備詢時表示，轄區警方已報請台北地檢署指揮，檢察官分他字案偵辦中；沒有預設任何立場，恪守行政中立。中央社記者謝幸恩攝 114年4月23日
針對國民黨涉違法抗議一案，法務部長鄭銘謙（立者）23日在立法院司法及法制委員會備詢時表示，轄區警方已報請台北地檢署指揮，檢察官分他字案偵辦中；沒有預設任何立場，恪守行政中立。中央社記者謝幸恩攝 114年4月23日
民進黨立委陳培瑜（站立者）23日在立法院司法及法制委員會質詢時提及國民黨於台北地檢署外涉違法抗議一案，詢問檢察機關的相關作為。中央社記者謝幸恩攝 114年4月23日
民進黨立委陳培瑜（站立者）23日在立法院司法及法制委員會質詢時提及國民黨於台北地檢署外涉違法抗議一案，詢問檢察機關的相關作為。中央社記者謝幸恩攝 114年4月23日
延伸閱讀
罷免提議書偽造案黃呂錦茹聲押遭駁 北檢提抗告被指傳罷團200證人違比例原則 調查局：依法行政吳欣岱北市路口宣講遭舉牌 警方：未申請且擴音
鄭銘謙
環檢警瓦解跨區非法棄置犯罪網絡 4波起訴37人徹查勾結鍾文智金流 鄭銘謙：北檢立案偵辦中
朱立倫
饒慶鈴率團赴德國考察 將缺席藍營426凱道活動藍白在野峰會 吳思瑤：了無新意各說各話
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：