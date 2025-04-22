吳欣岱北市路口宣講遭舉牌 警方：未申請且擴音

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（中央社記者黃麗芸台北22日電）台灣基進秘書長吳欣岱今天表示，她在北市路口和平宣講罷免藍委，竟遭警方舉牌，認為蔣市府壓迫公民活動恐為歷來最兇；警方說，其未申請集會核准且擴音宣講，才舉牌勸導。

吳欣岱在臉書發文表示，自己上午和數名從事罷免國民黨立委李彥秀的志工們在北市路口和平宣講，沒有封路、沒有圍堵、沒有怒吼激罵，結果「被舉牌了」，一張寫著「行為違法」的牌子舉在他們面前。

她說，過去幾十年每逢選舉站街頭、掃街、用大聲公發表政見，都是政治人物的基本操作，且台北市長蔣萬安上週在北檢外也使用大喇叭，且動員數十倍的人，被警方舉牌7次，卻自稱是「台北市民」維護正義。

吳欣岱認為，自己和志工們沒有拖延交通、霸佔空間，只是進行舉牌和簽名，然後大家各自回去上班、上課。警察依法執行，他們配合，但不禁要質疑「講幾句話，也會違法？」，認為接下來還會面臨到一些阻力，但仍堅持做對的事。

她還提到，台北市警察局內湖分局員警是在今天上午8時54分舉牌，他們或許是首次執行集會遊行法，連要先舉牌警告都是她和志工們提醒，警方才回派出所取牌，但卻連牌上時間都忘記改。

「現在台北市政府，對公民活動的壓迫，或許是歷年來最兇…」，吳欣岱表示，未來每次宣講都會申請路權，雖然北市府如此動作大幅增加公民表態的行政成本，但為了守護台灣會繼續站出來。

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對此，內湖分局表示，是於上午8時35分接獲110報案，稱有團體使用擴音器妨害安寧，隨即派員到轄內金湖路、成功路四段口的西南角進行處理。

經查相關團體並未申請集會核准，員警現場立即予以口頭勸導請其離開，派出所所長於上午8時54分第1次舉牌勸導，宣講人知悉後，隨後於上午9時許結束演說，和平離去。（編輯：方沛清）1140422