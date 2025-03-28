明良臻涉查水表案改裁定羈押禁見 法院：嫌疑重大且有串證之舉

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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）花蓮縣民政處長明良臻涉要求戶政人員登門查對罷免資料，引「查水表」爭議，原裁定交保，檢方抗告，台灣高等法院花蓮分院發回更裁。花蓮地院重新裁定羈押，禁止接見、通信。

花蓮地方法院今天下午3時重開羈押庭，晚間6時24分宣示裁定結果，明良臻28日起羈押2月，禁止接見、通信。明良臻當庭羈押，送至花蓮看守所，陪同的父親及親屬低調步出法院，面對媒體詢問不發一語。

花蓮地院說明3點裁定理由，依檢察官檢附證據資料，得認明良臻犯違反個人資料保護法第44條、第41條之公務員假借職務上機會，非法利用個人資料罪，嫌疑重大。

法官對比明良臻與相關證人證詞、卷內證據已有不符，且依檢察官所舉證據，明良臻有湮滅證據、串證之舉，足認有羈押原因存在。

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花蓮地院審酌明良臻為機關主管，即使暫離或辭退該職務，仍對相關共犯、證人具影響力，且具有資訊掌握優勢，依現今科技設備、通訊軟體發達，若未羈押難防止影響證人及共犯，經比例原則衡量，認為有禁止接見、通訊必要。

對於明良臻遭裁定羈押，花蓮縣政府行政研考處長陳建村指出，同仁因依法辦理查對遭司法調查、動輒得咎，呼籲還同仁安心依法行政的空間、清白與尊嚴。（編輯：孫承武）1140328

花蓮縣府民政處長明良臻（中）26日完成交保程序步出法院。（中央社檔案照片）