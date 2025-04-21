國民黨議員自首推倒北檢拒馬 劉世芳：僅傳喚首謀朱立倫謝龍介楊智伃

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（中央社記者陳俊華台北21日電）北檢偵辦不實連署案，約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，黨主席朱立倫等人日前到北檢外抗議。內政部長劉世芳今天說，就依集遊法處理，北市警會先傳喚首謀者朱立倫、國民黨立委謝龍介與國民黨發言人楊智伃。

台北地檢署17日指揮法務部調查局約談包含黃呂錦茹等4人，搜索國民黨台北市黨部等處。朱立倫及黨籍民代、楊智伃等人，17日晚間與聲援群眾在北檢外的禁制區抗議，直到18日清晨才離去。

立法院內政委員會今天邀劉世芳列席，審查國民黨立委牛煦庭、邱鎮軍所提「行政區劃法」草案。

劉世芳會前受訪時表示，台北市警察局長李西河在台北市議會已經回答非常清楚，就按照集會遊行法處理，名單包括首謀者朱立倫、謝龍介、楊智伃。

立委謝龍介（前左）17日也到北檢外聲援，向支持人潮喊話。中央社記者王騰毅攝 114年4月17日

國民黨發言人楊智伃（右）向現場聚集人潮喊話。中央社記者趙世勳攝 114年4月17日

媒體詢問，有多位國民黨籍台北市議員出來「自首」當天也有推倒拒馬，是否一併處理。劉世芳說，依台北市警局的蒐證，已經知道首謀者，會請台北市警方先傳喚朱立倫、謝龍介及楊智伃等3人。

另外，中國時報今天報導，民代詐領助理費頻傳、綠營共諜案又有國會助理涉入，身兼民進黨主席的總統賴清德下令三等親不得任公費助理、加強助理國安意識教育。據悉，4月初立法院司法及法制委會原先要排立法院公費助理法制化專案報告，但被民進黨團總召柯建銘擋下。

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劉世芳說，立委的部分她並不清楚，立法院的助理費用是以立法院組織法規範，公費助理費是撥到助理名下；去年內政部修「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，針對直轄市議員的助理費已提高到新台幣32萬元、非直轄市議員助理費16萬元。

劉世芳表示，希望能直接撥付助理補助費給助理，畢竟各縣市議會內控機制要非常清楚，才可以回應社會大眾的疑慮，盼能按照這制度執行下去，就能減少弊端。（編輯：蘇志宗）1140421