賴清德：高標約束黨公職 聘公費助理禁用三親等內

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（中央社記者賴于榛台北26日電）近日多名民代因助理費遭檢調調查，身兼民進黨主席的總統賴清德今天要求民進黨公職應採最高標準，民意代表助理團隊比照「公務人員任用法」，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，「家人可以擔任志工，但不宜擔任公費助理」。

近日陸續有立法委員或地方議員因助理費遭檢調調查，民進黨發言人吳崢今天主持中常會後記者會轉述，民進黨主席賴清德會中表示，近年來，各政黨都有民意代表涉入助理費相關案件，但遵守法律、不違法是民進黨全體黨公職的最低底線，應秉持清廉、勤政、愛鄉土的精神，用更高的標準，遵守3項原則。

賴清德要求，第一，民意代表助理團隊比照「公務人員任用法」，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，因為家人可以擔任志工，但不宜擔任公費助理，避免引起社會非議，使黨形象受損。

第二，賴清德說，黨公職應秉持用人唯才的精神任用團隊助理，因為國家提供經費聘用公費助理，是為了協助公職提供鄉親優質的服務，以及向政府提出專業的監督及政策建言。

第三，他要求，黨公職要尊重、善待團隊助理，並且提供多元的成長機會和管道，為國家培育更多優秀的政治專業人才。

賴清德也說，民進黨要用最高的標準要求自己，才不辜負民眾對民進黨的託付，與全體黨公職共勉。

與會人士轉述，民進黨自主加嚴，比照公務人員標準，賴清德也將給予黨公職半年時間覓才，尋求專業政治助理，民進黨秘書長林右昌會中則表示，會依賴清德指示，研議是否修改黨章、納入明確規範。

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民進黨立委王定宇在常會後受訪表示，賴清德這項指示是為了解決很多助理費爭議，把公費當私費的情況，指示一出後，中常會現場都很振奮，希望盡快實施。

根據公務人員任用法第26條，各機關長官對於配偶及三親等以內血親、姻親，不得在本機關任用，或任用為直接隸屬機關的長官。對於本機關各級主管長官的配偶及三親等以內血親、姻親，在其主管單位中應迴避任用。（編輯：林興盟）1140226