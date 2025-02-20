北市議員陳怡君涉貪 士院認有勾串之虞改裁定羈押禁見

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（中央社記者謝幸恩台北20日電）民進黨台北市議員陳怡君涉嫌詐領助理費，士院原本裁定100萬元交保，經高院發回，士院今天改裁定羈押禁見。士院表示，陳女曾提醒下屬如何面對檢調，有勾串共犯或證人之虞。

陳怡君晚間6時許由法警帶上警備車，面對媒體詢問是否被冤枉，陳怡君未有任何回應，隨即被移往看守所羈押。

影片來源：中央社市社組

士林地方法院新聞資料指出，陳怡君涉犯貪污治罪條例公務員利用職務機會詐取財物罪，及刑法使公務員登載不實罪，犯罪嫌疑重大。

新聞資料指出，陳怡君與本案相關證人的關係密切，且擔任台北市議員的民意代表身分，自有相當影響力，且陳怡君曾提醒下屬如何面對檢調機關，同案被告的供述也多有維護陳怡君的情況。

士院表示，考量陳怡君就案情重要事項，與相關證人供述有所出入，究以何者所述為真，仍待檢方持續調查以釐清真相，自難僅以目前偵查所得證據資料及強制處分情形，遽然排除陳怡君已無勾串共犯或證人的可能性。

士院另指出，陳怡君涉犯罪名屬最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，可預期將來的處罰非輕；陳怡君既然始終否認犯行，有相當理由認為有勾串共犯或證人之虞，具有刑事訴訟法羈押事由。

士院審酌陳怡君犯罪情節等情狀，認為具保、責付或限制住居等侵害較小的手段，均不足以確保追訴程序進行，檢察官聲請羈押並禁止接見通信於法並無不合，應予准許，自114年2月20日起羈押2個月，並禁止接見通信。

本案起於，士林地檢署查出，陳怡君等人涉嫌自民國108年迄今，利用人頭向台北市議會詐領助理補助費等款項，合計逾新台幣300萬餘元。

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士檢12日指揮法務部調查局台北市調查處發動搜索約談，檢察官複訊後，認為張姓女助理、陳怡君涉犯重罪，有勾串共犯與證人之虞，向士院聲請羈押禁見。

士院首度召開羈押庭時裁定張女羈押禁見，陳怡君交保。士檢不服，針對陳怡君交保部分提起抗告，高院昨天撤銷原交保裁定，發回更裁。士院今天二度開庭後，做出裁定。（編輯：蕭博文）1140220