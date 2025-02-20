陳怡君林岱樺疑涉詐領助理費 民進黨26日開廉政會

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（中央社記者溫貴香台北20日電）民進黨廉政委員會主委邱駿彥今天表示，北市議員陳怡君、立委林岱樺疑涉詐領助理遭檢方調查，廉政會26日例會將處理陳怡君一案，預計應該會有結論，至於林岱樺一案，將檢視檢方所掌握相關證據，再決定是否立案與陳怡君一案併案處理。

民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費遭聲押，士林地方法院裁定100萬元交保。士林地檢署抗告，高院撤銷原裁定，發回更裁。士院已定20日下午3時召開羈押庭。

立委林岱樺疑涉嫌詐領助理費，國會辦公室和服務處今天遭到搜索。林岱樺上午被帶到調查局南機站前不斷高喊「政治干預司法，司法干預初選」。

民進黨廉政委員會主委邱駿彥上午接受中央社訪問表示，廉政會預計26日召開例會，陳怡君疑涉詐領助理費一案確定列為討論議案，至於，林岱樺一案上午才被搜索，端視檢方是否掌握相關證據並是否收押，屆時才可能考慮立案與陳怡君一案併案處理。

邱駿彥說，不論藍綠白涉及詐領助理費案，檢方都是用貪瀆罪起訴，早期法院方也沒有注意到這些事情，但類似案子愈來愈多，三黨都是一樣的，根據觀察，最近法院方對於涉及助理費案，若是錢沒有落入自己的口袋、立委或議員等民代支出比收入還多，通常都會用偽造文書處理。

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他認為，這個問題追根究柢要立法院自己修改法令，法律明文規定可以用大水庫理論處理，不用規定細項。釜底抽薪的辦法就是立委要自己修法，否則依據現有法律，如果「名實不符」一定是違法。

至於林岱樺一案，邱駿彥表示，林岱樺辦公室與服務處等地上午在被搜索，下午檢方要問，要看看檢方掌握的證據到底有多少，再來決定林岱樺所涉案件，26日廉政會例會要不要處理。（編輯：翟思嘉）1140220