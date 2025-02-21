林岱樺疑涉詐助理費 訊後100萬元交保限制住居

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（中央社記者張已亷高雄21日電）民進黨立委林岱樺疑涉詐領助理費遭約談搜索，另有媒體報導「與民國109年爆出的寺廟贊助案」有關。林岱樺訊後遭依涉犯貪污治罪條例，以新台幣100萬元交保，限制出境出海、住居。

林岱樺 林岱樺 現職：立法委員（第11屆）

黨籍：民主進步黨

生日：1972年8月4日

出生地：高雄市

學歷：輔仁大學德文系、美國威斯康辛大學大眾傳播碩士

經歷：立法委員（第5至10屆）、行政院青輔會主委、民進黨第10、11屆中央執行委員、民進黨第14屆中央評議委員 看更多 關閉 有意投入下屆高雄市長選舉，疑因涉詐領助理費案，立法院辦公室及地方服務處昨天遭檢調搜索，並遭帶往法務部調查局南部地區機動工作站，經詢問約16小時後，今天凌晨被移送高雄地檢署複訊後，檢察官依涉犯貪污治罪條例諭知新台幣100萬元交保，並限制出境出海、限制住居。

另外，篤信佛教的林岱樺，109年曾遭媒體踢爆在選區內的一間寺廟擔任要職，為了寺廟舉辦園遊會及協會成立大會，向經濟部工業局林園工業區近20家廠商要求贊助，遭質疑未利益迴避，遊走法律邊緣。但當時她以「毀譽不動，哀樂不生」聲明表示，內容均屬片面、未經查證的不實報導。

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檢調昨天兵分多路前往涉案寺廟進行大規模搜索，廟方人員也被帶往南機站。外界關注檢調是否一併釐清當時情況，高雄地檢署不予回應證實。廟方人員昨天晚間遭移送雄檢複訊後，遭依涉犯貪污治罪條例，諭知100萬元交保，21日清晨4時許由旁人攙扶並上車離去，而林岱樺胞妹則涉犯同罪嫌以30萬元交保。

林岱樺服務處昨天發表聲明，表示林岱樺擔任立委期間一向恪守法規，相關費用均要求合法合規，現階段尊重司法調查，配合檢調司法調查，靜待一切水落石出，以還清白。（編輯：楊昭彥）1140221