加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
與川普特使會面後 澤倫斯基：準備好努力與美達成協議
首頁 / 社會

林岱樺疑涉詐助理費 訊後100萬元交保限制住居

2025/2/21 06:40（2/21 07:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民主進步黨籍立法委員林岱樺疑涉詐領助理費，21日凌晨2時許遭移送高雄地檢署，訊後被依涉犯貪污治罪條例，以新台幣100萬元交保，限制出境出海、限制住居。中央社記者張已亷攝 114年2月21日
民主進步黨籍立法委員林岱樺疑涉詐領助理費，21日凌晨2時許遭移送高雄地檢署，訊後被依涉犯貪污治罪條例，以新台幣100萬元交保，限制出境出海、限制住居。中央社記者張已亷攝 114年2月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄21日電）民進黨立委林岱樺疑涉詐領助理費遭約談搜索，另有媒體報導「與民國109年爆出的寺廟贊助案」有關。林岱樺訊後遭依涉犯貪污治罪條例，以新台幣100萬元交保，限制出境出海、住居。

林岱樺

林岱樺

  • 現職：立法委員（第11屆）
  • 黨籍：民主進步黨
  • 生日：1972年8月4日
  • 出生地：高雄市
  • 學歷：輔仁大學德文系、美國威斯康辛大學大眾傳播碩士
  • 經歷：立法委員（第5至10屆）、行政院青輔會主委、民進黨第10、11屆中央執行委員、民進黨第14屆中央評議委員
看更多
關閉
有意投入下屆高雄市長選舉，疑因涉詐領助理費案，立法院辦公室及地方服務處昨天遭檢調搜索，並遭帶往法務部調查局南部地區機動工作站，經詢問約16小時後，今天凌晨被移送高雄地檢署複訊後，檢察官依涉犯貪污治罪條例諭知新台幣100萬元交保，並限制出境出海、限制住居。

另外，篤信佛教的林岱樺，109年曾遭媒體踢爆在選區內的一間寺廟擔任要職，為了寺廟舉辦園遊會及協會成立大會，向經濟部工業局林園工業區近20家廠商要求贊助，遭質疑未利益迴避，遊走法律邊緣。但當時她以「毀譽不動，哀樂不生」聲明表示，內容均屬片面、未經查證的不實報導。

google news透過 Google News追蹤中央社

檢調昨天兵分多路前往涉案寺廟進行大規模搜索，廟方人員也被帶往南機站。外界關注檢調是否一併釐清當時情況，高雄地檢署不予回應證實。廟方人員昨天晚間遭移送雄檢複訊後，遭依涉犯貪污治罪條例，諭知100萬元交保，21日清晨4時許由旁人攙扶並上車離去，而林岱樺胞妹則涉犯同罪嫌以30萬元交保。

林岱樺服務處昨天發表聲明，表示林岱樺擔任立委期間一向恪守法規，相關費用均要求合法合規，現階段尊重司法調查，配合檢調司法調查，靜待一切水落石出，以還清白。（編輯：楊昭彥）1140221

#林岱樺
#高雄地檢署
#民進黨
#立法院
#法務部
#貪污治罪條例
#調查局
民主進步黨籍立法委員林岱樺（右2）疑涉詐領助理費，國會辦公室和服務處20日遭搜索，林岱樺被帶往高雄市小港區法務部調查局南部地區機動工作站經詢問約16小時後，21日凌晨被移送高雄地檢署複訊。中央社記者張已亷攝 114年2月21日
民主進步黨籍立法委員林岱樺（右2）疑涉詐領助理費，國會辦公室和服務處20日遭搜索，林岱樺被帶往高雄市小港區法務部調查局南部地區機動工作站經詢問約16小時後，21日凌晨被移送高雄地檢署複訊。中央社記者張已亷攝 114年2月21日
延伸閱讀
立委林岱樺疑涉詐助理費遭搜索 服務處強調恪守法規立委林岱樺涉詐助理費遭檢調帶回 疑一併查為寺廟拉贊助案林岱樺涉貪遭約談搜索 雄檢：絕無政治考量陳怡君林岱樺疑涉詐領助理費 民進黨26日開廉政會
林岱樺
林岱樺疑涉詐助理費遭約談 移送雄檢指強行拘留林岱樺疑涉助理費遭約談12小時 尚未移送雄檢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：