立委林岱樺涉詐助理費遭檢調帶回 疑一併查為寺廟拉贊助案

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（中央社記者洪學廣高雄20日電）民進黨立委林岱樺疑涉詐領助理費，仁武服務處遭搜索，更有媒體報導「與民國109年爆出的寺廟贊助案」有關。但對於相關案情細節，雄檢目前仍不予回應和證實。

有意參選2026高雄市長初選的林岱樺，疑涉詐領助理費案，上午位於立法院辦公室及仁武服務處遭檢調搜索。林岱樺在上午10時許被帶往法務部調查局南部地區機動工作站，下車後她拿起準備好的一張紙，連喊三次「政治干預司法、司法干預初選」表達不滿，隨後被帶入南機站，目前偵訊仍進行中。

篤信佛教的林岱樺，109年曾遭媒體踢爆在選區內的一間寺廟擔任要職，為了寺廟舉辦園遊會及協會成立大會，向經濟部工業局林園工業區近20家廠商要求贊助，遭質疑未利益迴避，遊走法律邊緣。但當時她以「毀譽不動，哀樂不生」聲明表示，內容均屬片面、未經查證的不實報導。

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依媒體今天捕捉到現場畫面，檢調兵分多路前往涉案寺廟進行大規模搜索，廟方人員也被帶往南機站，不排除檢調釐清當時贊助案始末。但相關案情細節，雄檢目前仍不予回應和證實。

林岱樺服務處稍早發表聲明，表示林岱樺擔任立委期間一向恪守法規，相關費用均要求合法合規，現階段尊重司法調查，配合檢調司法調查，靜待一切水落石出，以還清白。（編輯：孫承武）1140220