北市議員陳怡君涉詐助理費 士院改裁定羈押禁見
2025/2/20 15:57（2/20 16:23 更新）
（中央社記者謝幸恩台北20日電）民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費遭聲押，士院裁定100萬元交保。案經士檢抗告，高院發回更裁。士院今天下午再度召開羈押庭，改裁定陳怡君羈押禁見。
士林地檢署指出，陳怡君涉嫌於民國108年至114年間，與張姓公費助理等人利用人頭向台北市議會詐領助理補助費等款項，合計逾新台幣300萬餘元，且陳怡君、張姓助理涉犯重罪，有勾串共犯證人之虞，向士林地方法院聲請羈押禁見。
士林地院13日裁定陳怡君以100萬元交保，張姓助理羈押禁見。士檢17日針對陳怡君部分提起抗告，主張有串供（證）之虞。案經台灣高等法院昨天撤銷原交保裁定發回更裁，士院今天下午3時第2度開庭後做出裁定。（編輯：蕭博文）1140220
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