以人頭詐助理費128萬 新北議員曾煥嘉判刑3年

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（中央社記者趙敏雅、王鴻國新北22日電）國民黨籍新北市議員曾煥嘉2016年至2017年間，以3名人頭詐領助理費128萬餘元，新北地院今天依貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪，判處3年徒刑，褫奪公權4年。

檢調調查，曾煥嘉自2016年至2017年期間，先後利用蔣姓、徐姓、林姓3名人頭助理，向新北市議會申報公費助理薪資，待議會出納人員撥款後，再指示3人提領再繳回，藉此將助理費用挪作私用，共詐得公費助理補助費用新台幣128萬1727元。

調查指出，曾煥嘉明知蔣姓、徐姓2名人頭助理未實際從事議員助理工作，而是在他經營的未立案水族館上班，仍以不實文書向新北市議會申報包括薪資、年終等補助費用，詐得40萬5227元。

調查指出，林姓助理因車禍受傷無法繼續擔任助理，轉入曾煥嘉父親負責的公司處理雜務，但曾煥嘉未變更助理名冊，仍繼續向議會支領相關助理補助費用共87萬6500元。

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合議庭以曾煥嘉坦承犯罪，繳回犯罪所得128萬餘元，依共同犯利用職務上機會詐取財物罪，處有期徒刑3年，褫奪公權4年；蔣姓、徐姓、林姓人頭各處有期徒刑1年、6月及1年2月，均褫奪公權1年，緩刑2年。

記者撥打多次電話聯繫曾煥嘉，都是助理代接並表示曾在開會，截至晚間9時都沒有回應。（編輯：楊昭彥）1140122