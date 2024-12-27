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涉詐領助理費86萬 新北市前副議長陳文治判刑

2024/12/27 01:26
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（中央社記者趙敏雅新北27日電）新北市民進黨籍前副議長陳文治被控詐領助理費新台幣86萬餘元，新北地方法院依2貪污治罪條例及3偽造文書罪，判處陳文治1年10月、3年7月、5月、3月及6月徒刑，另定執行刑。

台灣新北地方法院新聞資料指出，陳文治擔任新北市議會議員、副議長，明知公費助理已離職，卻不實申報停聘日期，並指示洪姓會計將離職公費助理繳回補助款併入零用金，支付陳文治個人信用卡款、家用水電費及管理費等私人費用，以此詐領助理補助款。

此外，陳文治明知私費胡姓助理以配偶名義虛報為公費助理，卻指示吳姓、廖姓會計申報不實聘用日期、停聘日期或助理姓名。

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新北地院表示，陳文治偵查中坦承犯行並繳回犯罪所得，但審理中否認犯行，態度尚非良好，依2項共同犯利用職務上機會詐取財物罪，3項共同犯使公務員登載不實罪，判處1年10月、3年7月、5月、3月及6月徒刑，褫奪公權3年及5年。

洪姓會計依貪污共犯2罪各判刑5月、8月，各緩刑2年，褫奪公權1年；吳姓、廖姓會計各依偽造文書使公務員登載不實罪，判處徒刑3月、2月，得易科罰金，緩刑2年，並向公庫支付3萬及2萬元。（編輯：楊昭彥）1131227

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