本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

涉詐助理費 林宜瑾100萬元交保、限制出海出境

2024/8/22 05:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南22日電）民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費，台南檢調昨天搜索台北國會辦公室及台南服務處，帶回19人連夜偵訊，南檢今天訊後，林宜瑾以100萬元交保，限制出海出境，黃姓服務處主任聲押。

台南檢調昨天帶回林宜瑾等19人，其中15人是被告，4人是證人，身分多是助理、服務處人員，被告涉犯貪污治罪條例及偽造文書等罪嫌。

檢方訊後，劉姓被告以新台幣10萬元交保，張姓被告7萬元交保，蘇姓被告5萬元交保，黃姓及吳姓2名被告都以3萬元交保，8名被告及4名證人請回。

不過，林宜瑾及黃姓服務處主任卻在眾人交保、請回後，接連被偵訊近5個小時，直到今天清晨5時，林宜瑾才以100萬元交保，限制出海、出境。黃姓服務處主任因犯嫌重大，且有串供、滅證、逃亡之虞，南檢向台南地方法院聲請羈押禁見。

林宜瑾昨天透過臉書（Facebook）表示，「我要向所有支持者報告，無論基於什麼原因接受調查，是誤會也好、有心人的爆料也罷，身為中央民意代表，我都會以身作則，配合司法調查釐清案情」。

林宜瑾說，「清白太廉價大家都會講，日後就讓證據說話，司法終將證明我的坦蕩」。

林宜瑾是台南市第4選區（永康、新市、新化）立委，曾連任6屆台南縣、市議員，2020年立委選舉勝過主要對手國民黨籍台南市議員林燕祝，今年又擊敗以無黨籍身分參選的前立委李全教，取得2連霸。（編輯：陳正健）1130822

#台南檢調
#助理費
#林燕祝
#國民黨籍
#台南市
#民進黨
#李全教
#林宜瑾
林宜瑾
南檢偵辦林宜瑾疑詐助理費案 帶回19人5人交保林宜瑾遭搜索被指綠內鬥 陳亭妃：我沒那麼厲害
林燕祝
永康柴頭港溪旁2民宅地基流失 疑因連雨後水管破裂台南亡者火化回收金屬疑遭私吞 市府：已訂管理規則
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：