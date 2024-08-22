涉詐助理費 林宜瑾100萬元交保、限制出海出境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南22日電）民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費，台南檢調昨天搜索台北國會辦公室及台南服務處，帶回19人連夜偵訊，南檢今天訊後，林宜瑾以100萬元交保，限制出海出境，黃姓服務處主任聲押。

台南檢調昨天帶回林宜瑾等19人，其中15人是被告，4人是證人，身分多是助理、服務處人員，被告涉犯貪污治罪條例及偽造文書等罪嫌。

檢方訊後，劉姓被告以新台幣10萬元交保，張姓被告7萬元交保，蘇姓被告5萬元交保，黃姓及吳姓2名被告都以3萬元交保，8名被告及4名證人請回。

不過，林宜瑾及黃姓服務處主任卻在眾人交保、請回後，接連被偵訊近5個小時，直到今天清晨5時，林宜瑾才以100萬元交保，限制出海、出境。黃姓服務處主任因犯嫌重大，且有串供、滅證、逃亡之虞，南檢向台南地方法院聲請羈押禁見。

林宜瑾昨天透過臉書（Facebook）表示，「我要向所有支持者報告，無論基於什麼原因接受調查，是誤會也好、有心人的爆料也罷，身為中央民意代表，我都會以身作則，配合司法調查釐清案情」。

林宜瑾說，「清白太廉價大家都會講，日後就讓證據說話，司法終將證明我的坦蕩」。

林宜瑾是台南市第4選區（永康、新市、新化）立委，曾連任6屆台南縣、市議員，2020年立委選舉勝過主要對手國民黨籍台南市議員林燕祝，今年又擊敗以無黨籍身分參選的前立委李全教，取得2連霸。（編輯：陳正健）1130822