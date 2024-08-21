林宜瑾遭搜索被指內鬥 民進黨：不必政治口水揣測
2024/8/21 16:45（8/21 17:03 更新）
（中央社記者葉素萍、溫貴香台北21日電）民進黨立委林宜瑾國會辦公室今天遭檢調人員搜索，引發民進黨「台南幫」內鬥等疑慮。民進黨發言人吳崢表示，不論黨派、不論何人，只要涉及非法，民進黨都支持檢調的查辦，但也呼籲外界不必有過多的政治口水揣測。
吳崢今天在民進黨中常會後記者會受訪表示，詳細資訊還有待檢調進一步公布，現階段沒有進一步評論，但過去黨主席賴清德已多次強調，無論黨派、無論何人，只要涉及非法，檢調就應該查辦，勿枉勿縱。
吳崢表示，打貪、肅貪、反黑、打詐是政府當前的任務，為了安定社會，回應人民的期待，這也是民進黨一貫的態度。
媒體追問，外界指這是民進黨「台南幫」內鬥，吳崢強調，只要涉及非法，都支持檢調的查辦，該辦就辦，這也是人民對執法部門的期待，但在此之外，過多的政治口水與揣測，都沒有必要。
另外，媒體報導指，國民黨立委李彥秀認為，賴清德面臨「反賴陣營」全面反撲。
黨內人士表示，這幾個月來不只是民進黨公職，藍白兩黨的新竹市市長高虹安、新竹縣縣長楊文科等人也都有相關案件的審理與調查，這代表司法沒有藍綠白之分，政治人物接受高標準檢驗也是不得不然的社會期待。李彥秀身為國會議員卻也是高級黨工，刻意杜撰訛傳民進黨派系問題，除了凸顯其對政治理解的淺薄和邏輯能力的貧乏外，對國民黨並沒有加分。（編輯：翟思嘉）1130821
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