林宜瑾疑詐領助理費 南檢搜索國會辦公室等處

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（中央社記者張榮祥台南21日電）台南地檢署證實，檢方今天搜索民進黨籍立委林宜瑾國會辦公室等處，偵辦疑詐領助理費案。林宜瑾回應，配合調查，「司法終將證明我的坦蕩」。

南檢告訴中央社記者，案件仍在偵辦中，無法透露案情細節。

林宜瑾國會辦公室上午被搜索，引起政壇關注。林宜瑾透過臉書（Facebook）表示，「我要向所有支持者報告，無論基於什麼原因接受調查，是誤會也好、有心人的爆料也罷，身為中央民意代表，我都會以身作則，配合司法調查釐清案情」。

林宜瑾說，「清白太廉價大家都會講，日後就讓證據說話，司法終將證明我的坦蕩」。

林宜瑾是台南市第4選區（永康、新市、新化）立委，曾連任6屆台南縣、市議員，2020年立委選舉勝過主要對手國民黨籍台南市議員林燕祝，今年又擊敗以無黨籍身分參選的前立委李全教，取得2連霸。（編輯：唐聲揚）1130821