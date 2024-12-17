基市議員張顥瀚涉詐領助理費78萬元 檢偵結起訴

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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）民進黨基隆市議員張顥瀚涉嫌詐領公費助理補助費78萬2486元，檢方今天偵查終結，起訴張顥瀚及助理陳姓女子，檢方考量2人坦承犯行並繳回犯罪所得，建請法院依規定減輕刑責。

基隆地檢署檢察官陳筱蓉10月22日指揮法務部廉政署人員，搜索包含張顥瀚的住家、服務處、議會研究室及助理住家等共5處，並帶走張顥瀚、張顥瀚的助理陳姓女子、張顥瀚的母親李姓女子及4名證人，經移送地檢署複訊後，諭知陳女新台幣10萬元交保，李女則請回，聲押禁見張顥瀚獲准。

基隆地檢署今天發布新聞稿指出，陳女從民國108年1月至同年12月間，實領薪資僅為每月新台幣3萬5000元，自109年1月起至今年9月間，實領薪資則略提高為每月3萬7000元，張顥瀚指示陳女填具不實助理薪資，浮報助理薪資為4萬3900元至5萬3000元，詐得助理補助費及春節慰問金共67萬33元。

此外，張顥瀚明知母親李女並未實際從事議員助理工作，卻仍指示陳女，將不知情的李女作為人頭，虛偽申報為張顥瀚於108年3月17日至同年4月7日、109年7月13日至同年9月30日等期間，聘僱為公費助理，詐得助理補助費及春節慰問金共計11萬2453元。

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基隆地檢署偵查後，今天依涉犯涉犯貪污治罪條例「利用職務上機會詐取財物」，及刑法使公務員登載不實罪嫌，起訴張顥瀚及陳女，檢察官審酌張顥瀚、陳女於偵查中均自白犯罪，張顥瀚並已主動繳回犯罪所得，而陳女則無犯罪所得，建請法院依規定減輕2人刑責。

基隆地檢署表示，另考量被告陳女身為勞工，配合雇主指示行事，且於偵查中供出一切犯罪情節，建請法院宣告2年以下有期徒刑，並給予緩刑，以勵自新。全案連同在押被告張顥瀚，於今天移審基隆地方法院。（編輯：李錫璋）1131217