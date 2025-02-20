士院重開羈押庭 陳怡君哽咽：拜託相信我的清白

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（中央社記者謝幸恩台北20日電）民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費遭聲押，士院裁定100萬元交保。案經士檢抗告，高院發回更裁。士院今天下午第2度開庭，陳怡君到場時哽咽說，「拜託大家相信我的清白」。

面對媒體詢問是否被冤枉，以及是否遭人檢舉而為政治鬥爭，陳怡君雙手合十、語帶哽咽表示，「拜託大家相信我的清白，我相信認識我陳怡君的人，都知道我不是這樣子的人」。

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此案起於，陳怡君涉嫌於民國108年至114年間，與張姓公費助理等人利用人頭向台北市議會詐領助理補助費等款項，合計逾新台幣300萬餘元，且陳怡君、張姓助理涉犯重罪，有勾串共犯證人之虞，士林地檢署向士林地方法院聲請羈押禁見。

士林地院13日裁定陳怡君以100萬元交保，張姓助理羈押禁見。士檢17日針對陳怡君部分提起抗告，主張有串供（證）之虞。案經台灣高等法院昨天撤銷原交保裁定發回更裁；士林地院今天下午3時第2度召開羈押庭。（編輯：張銘坤）1140220