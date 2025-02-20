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林岱樺疑涉詐助理費 帶回南機站喊「政治干預司法」

2025/2/20 10:58（2/20 11:46 更新）
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疑似涉嫌詐領助理費，民進黨立委林岱樺的立法院辦公室（圖）與服務處20日一早遭檢調搜索，目前搜索行動仍在執行中。中央社記者郭日曉攝 114年2月20日
疑似涉嫌詐領助理費，民進黨立委林岱樺的立法院辦公室（圖）與服務處20日一早遭檢調搜索，目前搜索行動仍在執行中。中央社記者郭日曉攝 114年2月20日
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（中央社記者洪學廣高雄20日電）有意參加2026年高雄市長初選的民進黨高雄立委林岱樺疑涉嫌詐領助理費，國會辦公室和服務處今天遭到搜索。林岱樺上午被帶到調查局南機站前不斷高喊「政治干預司法，司法干預初選」。

對於林岱樺的發言，高雄地檢署低調表示，不便表達任何意見。林岱樺上午10時許抵達位於高雄小港的法務部調查局南部地區機動工作站，她在進門前拿著一張紙，不斷高喊「政治干預司法，司法干預初選」表達不滿。針對媒體提問「委員有什麼話想跟總統說」，她並未回應，隨即被檢調人員帶進調查局。

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林岱樺服務處稍早發表聲明表示，林岱樺擔任立委期間一向恪守法規，相關費用均要求合法合規，現階段尊重司法，配合檢調司法調查，靜待一切水落石出，以還清白。

高雄市長陳其邁上午出席環保局行程，會前接受媒體聯訪則表示，尊重司法，對於具體個案也希望檢方勿枉勿縱，儘速釐清真相。民進黨高雄市黨部主委黃文益則回應，尊重司法調查，沒有其他評論。（編輯：孫承武）1140220

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爭取民進黨提名參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，她位於立法院的國會辦公室20日上午遭檢調人員入內搜索。中央社記者王揚宇攝 114年2月20日
爭取民進黨提名參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，她位於立法院的國會辦公室20日上午遭檢調人員入內搜索。中央社記者王揚宇攝 114年2月20日
有意參加2026高雄市長初選的民進黨高雄立委林岱樺（右）疑涉詐領助理費，國會辦公室、服務處20日遭搜索，林岱樺上午被帶進調查局南機站前不斷高喊「政治干預司法，司法干預初選」。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 114年2月20日
有意參加2026高雄市長初選的民進黨高雄立委林岱樺（右）疑涉詐領助理費，國會辦公室、服務處20日遭搜索，林岱樺上午被帶進調查局南機站前不斷高喊「政治干預司法，司法干預初選」。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 114年2月20日
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