議員林銘仁涉詐領助理費 移審否認貪污300萬交保

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（中央社記者高華謙新北15日電）新北議員林銘仁涉詐領新台幣681萬餘元助理費，遭依貪污治罪條例起訴。全案今天移審，林銘仁否認犯貪污罪，新北地院考量案件偵結、證人訊問完畢，裁定300萬交保。

檢調調查，5連霸民進黨籍新北市議員林銘仁涉為4名助理浮報薪資，另虛報江姓妻舅、林姓胞姐江男為助理，共詐領681萬餘元助理費。新北地檢署昨天偵查終結，依違反貪污治罪條例起訴林銘仁、楊姓助理、江姓妻舅與林姓胞姐4人。

林銘仁自9月20日起遭羈押至今，全案今天移審。林銘仁在庭訊時否認貪污，並指江姓妻舅幫忙開發人脈、處理資料，工作性質較不固定；至於林姓胞姊自民國98年至107年都有幫忙清潔服務處、作資源回收，且領2萬元薪資。

針對是否有浮報4名助理薪資。林銘仁表示，蘇姓助理負責經營黨員，公關費較多，因此是實領申報的5萬元，並未浮報，至於另3名助理他不太記得，應該有浮報。

法官詢問，為何議會所撥的公費助理薪水還會有一部分要繳回或挪作他用。林銘仁說，助理工作內容繁雜、流動性高，他還有私聘其他助理，因此這些費用都是當作其他私聘助理的薪水，未用作其他用途，包括服務處水電費或紅白帖等費用都是用自己的薪水支付。

法官追問私聘助理有哪些人。林銘仁表示，人很多，包括司機與服務處主任等，他需要再整理資料。

針對強制處分意見。林銘仁強調，他要出監才能列舉私聘助理的細節，而且這都是10多年前的事，資料與證據不可能改變，他身為議員，假設有逃亡可能，等於是跟選民認罪，「沒有貪污為何要逃」，希望能以100萬元交保，讓他好好整理資料。

辯護律師則說，選民服務種類多樣，江姓妻舅與林姓胞姊確實都是聘任助理，這些錢沒有一毛錢是進入林銘仁私人口袋，更何況林銘仁還要以薪水幫忙墊付服務處開銷。且依實務見解，助理補助費流向若與議員職務有實質關聯，而非私用，就欠缺不法所有意圖。

辯護律師表示，林銘仁是現任議員，在開議前就被羈押，而會期將在12月結束，若未能交保就會辜負選民，且讓林銘仁返回議會爭取民眾福利，比在看守所整天無所事事更有意義。另盼法官考量林銘仁服務處要周轉開銷，降低交保金額。

蒞庭檢察官則說，光是江姓妻舅詐領費用就高達200多萬，100萬元交保金顯然過低，且本案有多名被告都是林銘仁親屬，出監後有施壓與串證高度可能，建請法官裁定續押禁見。

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合議庭認為，林銘仁僅坦承涉犯刑法使公務員登載不實罪，否認貪污治罪條例利用職務上機會詐取財務罪嫌，且林銘仁說法與楊姓助理、林姓胞姐不符，另根據新北市議會函文檢附助理聘用、異動清冊，以及相關銀行交易明細等，足認林銘仁涉犯貪污罪，且有串證、逃亡之虞。

但合議庭審酌，檢察官已偵查終結，且證人訊問完畢，因此裁定林銘仁以300萬元交保，限制住居、出境與出海8個月，禁止聯繫同案被告與證人。若今天晚間10時前無法籌出300萬元保釋金，就必須還押看守所。林銘仁聽到交保金額時露出苦笑，透過律師委請親友籌錢。（編輯：張銘坤）1131115