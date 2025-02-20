林岱樺國會辦公室遭搜索 檢調帶走4箱證物

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（中央社記者王揚宇台北20日電）有意投入下屆高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺疑因涉詐領助理費，她的國會辦公室與地方服務處今天上午遭檢調兵分多路搜索。國會辦公室部分，檢調人員上午11時10分結束搜索，帶走4箱證物，至於搜索原因，並未回應及說明。

今天上午9時不到，林岱樺在立法院的辦公室外有大批媒體守候，據了解，有高雄地檢署檢察官等人員入內搜索。

立法院發布新聞稿表示，有關今早檢調搜索立委研究室，是依法及立法院往例由檢方通知院方後，立法院派員陪同配合，基於偵查不公開，立法院對詳細案情並無所悉。

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林岱樺服務處稍早發布聲明表示，林岱樺在擔任立委期間一向恪守法規，相關費用均要求合法合規，現階段尊重司法，配合檢調司法調查，靜待一切水落石出，以還清白。

關於林岱樺國會辦公室部分，檢調人員上午11時10分結束搜索作業，並帶著4個印有「扣押箱」字樣的白色紙箱離開。面對記者詢問搜索事由等問題，檢調人員未回應。（編輯：謝佳珍）1140220