林穎孟詐領助理費被控貪污圖利 各被判3年8月、5年8月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北29日電）前無黨籍台北市議員林穎孟涉詐領助理費遭起訴，台北地院今天依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪判處3年8月徒刑，褫奪公權2年；圖利罪判刑5年8月，褫奪公權3年，全案可上訴。

另外，林穎孟前男友葉曜彰被依圖利罪判處5年8月徒刑，褫奪公權3年。

根據檢方起訴書，林穎孟議員任內，民國107年12月25日開始聘用楊姓助理，108年9月間楊姓助理請辭，林穎孟決定同年9月28日起資遣楊姓助理，依勞動基準法規定應發給楊姓助理資遣費。

檢方調查，林穎孟為免除支付資遣費用，108年10月仍登載楊姓助理為公費助理，向台北市議會詐領公費助理補助費、勞工保險、全民健康保險及勞退機關提撥補助款等共計新台幣3萬5563元，直到同年11月間才辦理楊姓助理停聘。

此外，檢方查出，林穎孟也聘僱葉曜彰為公費助理，薪資由葉曜彰領取供2人支配使用。葉曜彰109年3月31日成立公關行銷公司，無法繼續受聘為公費助理，2人謀劃將公司新聘雇員充作議員公費助理，雇員再依公司指示處理承攬議員工作，以分攤公司成本。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢方表示，葉曜彰的公司109年4月間聘郭姓女子負責平面設計、攝影及媒體影像製作，林穎孟、葉曜彰登載郭姓女子為公費助理，領取薪資，並扣抵林穎孟應由個人支出的議員社群網站臉書（Facebook）等社群媒體影像製作費、文宣設計費等，總計詐領23萬1656元。

台灣台北地方檢察署111年8月間依貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物、中華民國刑法使公務員登載不實等罪嫌起訴林穎孟、葉曜彰。（編輯：李明宗）1131129