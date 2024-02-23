林穎孟涉詐領助理費遭退保 親友急籌百萬免羈押

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（中央社記者謝幸恩台北23日電）北院審理前無黨籍台北市議員林穎孟被控詐領助理費，她以100萬元交保，但具保人向北院聲請退保獲准，若未及時繳保金恐遭羈押。北院指出，林穎孟今晚9時許已由親友辦保完畢。

法界人士表示，此類具保人聲請退保獲准，被告無法籌出保金而再被羈押的案例較少見，先前樂陞前董事長許金龍（服刑中）曾因具保人向法院聲請退保2億元，許金龍覓保無著而由法院裁定再度執行羈押。

全案起於，林穎孟被控於台北市議員任內，自民國107年間至109年間，涉嫌詐領議員助理費新台幣26萬7219元。

台北地檢署111年3月間搜索、約談林穎孟到案，檢察官訊後諭知林穎孟100萬元交保。檢察官於同年8月間依貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物等罪嫌起訴林穎孟，全案由台北地方法院審理中。

林穎孟的100萬元保證金是由林姓男子繳納，但林男向北院聲請退保獲准。北院認為，請求有理由，依法准許。

北院指出，林穎孟涉犯貪污重罪，有串滅證、逃亡之虞，羈押原因仍存在，但沒有羈押必要，因此諭知林穎孟於今天晚間10時前，准以100萬元交保。林穎孟於候審室覓保，若於期限前無法提出其它繳納保金的方法，改裁定羈押。

北院表示，具保是取代羈押的手段，林穎孟於今晚9時許由親友代為繳納保金100萬元，並由台灣銀行人員到場點鈔入庫，辦保手續已於期限前完成。（編輯：戴光育）1130223