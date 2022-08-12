涉詐助理費遭起訴 林穎孟：相信法院會還清白

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無黨籍台北市議員林穎孟涉詐領助理費，12日被台北地檢署起訴。林穎孟下午在記者會中否認詐領，並表示這段時間抹黑等，是因吳姓前辦公室主任說謊及提供假資料給相關單位，相信法院會還她清白。中央社記者劉建邦攝 111年8月12日

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（中央社記者劉建邦台北12日電）無黨籍台北市議員林穎孟涉詐領助理費，北檢今天起訴林穎孟及前男友葉曜彰。林穎孟否認詐領助理費，她說，是因吳姓前辦公室主任提供假資料給檢方，相信法院會還她清白。

林穎孟涉嫌詐領議員助理費新台幣26萬7219元，台北地檢署今天偵查終結，依貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪及刑法偽造文書罪起訴林穎孟及葉曜彰。

林穎孟下午在台北市議會召開記者會表示，檢方偵查提到她與葉曜彰詐領助理費上百萬元，經調查後，獲不起訴，證明她沒利用葉曜彰當人頭詐領上百萬元，這段時間抹黑等，是因吳姓前辦公室主任說謊及提供假資料給相關單位，將提告。

她說，針對楊姓助理資遣費，從2018年至2020年，都是由吳姓前辦公室主任處理辦公室事務，楊姓助理當時資遣費約1萬多元，她不可能為此金額詐領助理費，且是因吳姓前辦公室主任冒用她私章等開除楊姓助理。

林穎孟指出，至於郭姓設計師，當時確實有在議會辦公室工作約5個月，內容為協助剪輯質詢影片等，月薪約3萬5000多元，且起訴書提到，她是有支付薪水給郭姓設計師，沒有詐領助理費。

她說，與葉曜彰在2020年4月初分手，聘任郭姓設計師都是透過她友人協助，她不可能知道葉曜彰公司與郭姓設計師達成協議，是透過起訴書才知道葉曜彰與郭姓設計師對話，她也是受害者。

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林穎孟表示，郭姓設計師要負責相關工作也是由吳姓前辦公室主任負責，楊姓助理、郭姓設計師有做事給薪水是天經地義，2人工作所得約26萬元，檢方很清楚助理薪水未進她的口袋，相信法院會還她清白。

她說，此案偵辦約2年多，但調查過程有很多不合理地方，像吳姓前辦公室主任說詞反覆等，且選在登記參選前，才依微薄證據起訴，很難不懷疑牽涉政治因素，對此深感遺憾，並宣布會競選連任及持續捍衛自身清白。（編輯：李錫璋）1110812