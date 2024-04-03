前議員林穎孟「假面甜心」求償案 二審仍敗訴

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（中央社記者劉世怡台北3日電）前台北市議員林穎孟遭前助理爆料指她是表裡不一的「假面甜心」「議會慣老闆」，林解僱助理並提告賠償新台幣380萬元，一審敗訴。林上訴縮減求償350萬元，二審今天仍判敗訴。

林穎孟提告主張，她任台北巿議員的民國109年間，與多名助理發生勞資爭議；多名助理向某週刊投訴，指她表裡不一，不但違法要求女助理請生理假要附憑證，甚至還安排人頭詐領助理費、挪用助理的勞健保補助款，根本就是「議會慣老闆」「假面甜心」。

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林穎孟提告要求5名前助理連帶賠償共計380萬元，遭一審台北地方法院駁回，林女提上訴，縮減金額為350萬元，案件由二審台灣高等法院審理。

二審今天認為，有關助理稱林女是「議會慣老闆」「假面甜心」「選前一套選後一套的『政客』」的言論，是針對她是否遵守勞基法、是否保障公費助理的勞工權益、是否具有誠信，為攸關公益、可受公評之事而為評論，不構成侵權行為，仍判決林女敗訴，即駁回林女上訴。全案可上訴。（編輯：方沛清）1130403