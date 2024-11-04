涉貪案二審 高虹安：沒貪污、沒錢進口袋應無罪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北4日電）二審台灣高等法院今天開庭審理高虹安立委任內涉詐領助理費案，檢方主張一審判刑7年4月過輕，高虹安提上訴答辯書指「沒用詐術、沒貪污、沒任何一毛錢進她口袋，應判決無罪」。

新竹市長高虹安（停職中）被控於立法委員任內詐領助理費案，一審台北地方法院於7月26日依貪污治罪條例利用職務詐欺財物罪判處高虹安有期徒刑7年4月，褫奪公權4年。

另外，4名助理部分，同案被告陳奐宇判處1年徒刑，緩刑3年，褫奪公權1年；黃惠玟判刑2年，緩刑5年，褫奪公權2年；王郁文判刑2年，緩刑5年，褫奪公權2年；陳昱愷無罪。

高虹安等5被告及檢方不服一審判決，提起上訴；二審由台灣高等法院審理，受命法官郭豫珍今天首次開庭傳喚5人到庭。

郭豫珍庭上諭知，為使審理更有效率，上訴理由、答辯等書狀及文字檔案提供庭內書記官貼上記載於筆錄，強調合議庭法官都會看，被告有何聲請調查證據，請說明。

高虹安及辯護人提出的書狀提及，檢察官以「事後用途」來指控高虹安犯罪，一審認定她貪污新台幣11萬多元，但她實際有支付逾32萬元用於私聘助理，「沒用詐術、沒貪污、也沒使公務員登載不實，沒有任何一毛錢進我口袋，原判決有誤，應判決無罪」。

公訴檢察官邱文中則說，一審判決高虹安7年4月，量刑過輕，且犯罪所得不只一審認定的11萬多元，而是接近50萬元。

高虹安辯護人鍾維翰指出，聲請傳喚多人出庭作證，這些人部分為一審未傳喚過，部分是一審已傳喚過，因為有些問題沒問到。郭豫珍諭知，聲請傳喚證人請敘明理由陳報，另對於與一審重覆的證人，更要明確列出沒問的問題，供合議庭評議。

高虹安庭訊逾20分鐘結束，離開法院時，她面對媒體詢問，僅回答謝謝。法院外左側及右側，分別有聲援群眾高舉高虹安加油的看板，以及反對群眾要求重判高虹安、嚴懲柯文哲。

另一方面，王郁文辯護人聲請調取扣押物、王郁文的銀行存摺，請求勘驗墨水是否同一次補登等，因王郁文對薪水入帳狀況不知情；對此，檢察官主張沒有調查必要，因為卷證顯示王郁文有收到黃惠玟訊息，已知要在實際薪資加2500元，供辦公室使用。

王郁文受訪表示，不知道大家對於她被控貪污466元遭判刑2年怎麼想，但是她是因為家人以及個人名聲而來，她相信司法可以還她公道。（編輯：方沛清）1131104

高虹安 被控詐領助理費 二審首開庭排定先訊問高虹安