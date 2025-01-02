加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

立委任內涉貪案遭停審 高虹安盼儘快還清白

2025/1/2 17:06（1/2 17:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
停職中的新竹市長高虹安（中）。（中央社檔案照片）
停職中的新竹市長高虹安（中）。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）新竹市長高虹安（停職中）涉嫌於立委任內詐領助理費案，台灣高等法院審理認為有牴觸憲法疑慮，今天裁定案件停審，並向憲法法庭聲請釋憲。高虹安說，尊重高院合議庭決議，盼儘快還她清白。

高虹安被控於立法委員任內詐領助理費，一審台北地方法院依貪污治罪條例利用職務詐欺財物罪，判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年；經上訴，二審由台灣高等法院審理，去年11月4日開庭時，檢方主張一審判刑過輕，高虹安上訴答辯稱「沒用詐術、沒貪污、沒任何一毛錢進她口袋，應判決無罪」。

高院今天發布新聞稿指出，合議庭審理高虹安等人違反貪污治罪條例等案，經審視本案關鍵法律條文立法院組織法第32條第1項規定，依合理確信，認有違反憲法法庭關於法規範不得違反明確性原則的解釋，而與公職人員身分應受制度性保障意旨不符，牴觸憲法第18條規定，並危及民選公職人員身分穩定的民主憲政精神，將直接影響本案裁判結果。

高院指出，高院合議庭依憲法訴訟法第55條規定，聲請憲法法庭宣告立法院組織法第32條第1項規定違憲，並裁定停止本案審理。

高虹安今天自錄影片向媒體表示，尊重高院合議庭決議，肯定從憲法的高度以及人權保障的角度聲請宣告違憲，並重申她沒有貪污不法，希望能儘快還她清白。（編輯：林恕暉）1140102

延伸閱讀
高虹安涉貪停審 高院：立法院組織法部分有違憲疑慮林姿妙判刑批政治綁架司法 宜蘭地院：獨立審判罷免高虹安行動持續 第一階段連署已1867份涉貪案二審 高虹安：沒貪污、沒錢進口袋應無罪
高虹安
高虹安涉貪二審開庭 時力議員籲辭職別綁架竹市被控詐領助理費 二審首開庭排定先訊問高虹安
遭停職的新竹市長高虹安（圖）涉詐領助理費案，台灣高等法院審理認為有牴觸憲法疑慮，2日裁定停審，將聲請釋憲。高虹安則透過自錄影片表示，尊重高院合議庭決議，並重申她沒有貪污不法，盼儘快還她清白。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 114年1月2日
遭停職的新竹市長高虹安（圖）涉詐領助理費案，台灣高等法院審理認為有牴觸憲法疑慮，2日裁定停審，將聲請釋憲。高虹安則透過自錄影片表示，尊重高院合議庭決議，並重申她沒有貪污不法，盼儘快還她清白。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 114年1月2日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：