立委任內涉貪案遭停審 高虹安盼儘快還清白

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（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）新竹市長高虹安（停職中）涉嫌於立委任內詐領助理費案，台灣高等法院審理認為有牴觸憲法疑慮，今天裁定案件停審，並向憲法法庭聲請釋憲。高虹安說，尊重高院合議庭決議，盼儘快還她清白。

高虹安被控於立法委員任內詐領助理費，一審台北地方法院依貪污治罪條例利用職務詐欺財物罪，判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年；經上訴，二審由台灣高等法院審理，去年11月4日開庭時，檢方主張一審判刑過輕，高虹安上訴答辯稱「沒用詐術、沒貪污、沒任何一毛錢進她口袋，應判決無罪」。

高院今天發布新聞稿指出，合議庭審理高虹安等人違反貪污治罪條例等案，經審視本案關鍵法律條文立法院組織法第32條第1項規定，依合理確信，認有違反憲法法庭關於法規範不得違反明確性原則的解釋，而與公職人員身分應受制度性保障意旨不符，牴觸憲法第18條規定，並危及民選公職人員身分穩定的民主憲政精神，將直接影響本案裁判結果。

高院指出，高院合議庭依憲法訴訟法第55條規定，聲請憲法法庭宣告立法院組織法第32條第1項規定違憲，並裁定停止本案審理。

高虹安今天自錄影片向媒體表示，尊重高院合議庭決議，肯定從憲法的高度以及人權保障的角度聲請宣告違憲，並重申她沒有貪污不法，希望能儘快還她清白。（編輯：林恕暉）1140102