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林姿妙判刑批政治綁架司法 宜蘭地院：獨立審判

2024/12/31 19:56
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣31日電）宜蘭縣長林姿妙涉貪案遭判刑12年半，可上訴。林姿妙得知判決後，她抨擊台灣司法已被政治綁架。宜蘭地方法院對此指出，地院獨立審判，此案沒有政治力介入。

林姿妙與宜蘭縣府官員涉貪案，爆發於民國111年元月，宜蘭地方檢察署於民國111年8月23日共起訴15人。歷經宜蘭地院2年多審理，今天宣判。

林姿妙涉貪案被告達15人，案情複雜，加上被告曾申請勘驗70多份偵訊光碟，此案後經受命法官開庭進行準備程序與勘驗程序共計36次，並由合議庭調查人證、物證、進行言詞辯論而審理23次，共計開庭59次，堪稱「馬拉松式審理」。

宜蘭地院今天依貪污治罪條例圖利罪、財產來源不明罪及洗錢防制法特殊洗錢罪，判處林姿妙合併執行12年6個月後，依地方制度法規定，林姿妙被內政部停職，成為繼新竹市長高虹安（停職中）後，因貪污被停職的縣市首長。（編輯：戴光育）1131231

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