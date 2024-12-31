林姿妙涉貪遭停職 代理縣長林茂盛：會顧好縣政

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣31日電）宜蘭縣長林姿妙涉貪被法院判刑，內政部依法暫時停止職務，由副縣長林茂盛代理。林茂盛今晚表示，會顧好縣政、穩定發展，相信司法終究會還給林姿妙清白。

宜蘭縣政府涉貪案，台灣宜蘭地方法院今天宣判，除林姿妙遭判合併執行12年6個月，包括林姿妙女兒林羿伶、多名宜縣府官員等13人也遭判有罪，全案仍可上訴。

林姿妙在2018年首度參選宜蘭縣長，獲多數選民支持當選，成為宜蘭縣首任女縣長，並延攬時任新北市政府工務局副局長林茂盛，擔任縣府秘書長。

林姿妙上任後，因較不擅長政策論述，深諳縣府各政策的林茂盛總是出面為林姿妙辯護說明，成為縣府發言人。甚至在2019年5月，林姿妙列席縣議會施政總質詢上備詢台時，林茂盛也跟著坐在旁邊「護駕」，引發外界議論。

2022年林姿妙再度參選宜蘭縣長，不受司法案件纏身影響，再獲選民支持連任成功後，林茂盛更被林姿妙提拔為副縣長。

林茂盛晚間表示，縣府收到詳細判決書後，會針對縣府主管通盤考量調整。針對林姿妙案的司法程序，予以尊重；對於林姿妙的判決結果，相信司法會還給她清白與公道。

林茂盛說，林姿妙施政這6年來努力推動縣政有成，外界有目共睹，他往後會承襲林姿妙的政策方向，落實執行，為縣民爭取更多福利。

林姿妙遭停職後，宜蘭縣政府官方網站也迅速更新，將林姿妙的學經歷介紹部分刪除，並將林茂盛職稱改為代理縣長。（編輯：郭諭儒）1131231