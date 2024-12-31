內政部：林姿妙即起停職 由副縣長林茂盛代理

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（中央社記者高華謙台北31日電）宜蘭縣長林姿妙涉犯貪污治罪條例圖利等罪，一審遭判處合併執行12年6個月徒刑。內政部今天說，依地方制度法規定，即日起停止林姿妙職務，停職期間不核給半數俸額，並由副縣長林茂盛代理縣長職務。

林姿妙涉犯貪污治罪條例圖利罪、財產來源不明罪，及洗錢防制法特殊洗錢罪，宜蘭地方法院今天判處合併執行12年6個月。林姿妙受訪時說，台灣司法已被政治綁架，更多次強調自己沒有做壞事。

內政部今天發布新聞稿表示，依地方制度法第78條第1項規定，縣長涉嫌違反圖利罪以外的貪污治罪條例罪，經第一審判處有期徒刑以上者，應停止職務；第82條第2項規定，縣長停職者，由副縣長代理。因此，內政部依地方制度法規定，即日起停止林姿妙職務，並由副縣長林茂盛代理縣長職務。

內政部說，針對民選地方行政首長停止職務期間得否發給半俸，依行政院人事行政總處106年6月22日總處給字第1060049606號函規定，為貫徹政府掃除貪污、建立廉能政治決心，因此決定停職期間不核給半數俸額。（編輯：林興盟）1131231