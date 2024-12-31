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林姿妙涉貪案大事記

2024/12/31 16:18（12/31 16:57 更新）
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（中央社製圖）
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣31日電）宜蘭地方法院今天依貪污治罪條例圖利罪等罪嫌，判決林姿妙將合併執行12年6個月，褫奪公權6年。依照地方制度法規定將停職。

以下為林姿妙涉貪案大事記：

--107年11月24日，林姿妙首度參選宜蘭縣長，獲多數選民支持當選，成為宜蘭縣首任女縣長。

--111年1月13日，檢廉偵辦宜蘭縣政府弊案，首度搜索宜蘭縣政府等30餘處所，並約詢林姿妙等相關人員到案釐清案情。遭列被告的林姿妙經複訊後，無保請回。

--111年2月22日，林姿妙涉犯貪污治罪條例等，犯罪嫌疑重大再度遭法務部廉政署約談；經宜蘭檢方複訊後，向宜蘭地方法院聲押林姿妙；但地院裁定新台幣80萬元交保，檢方不服提抗告，全案轉送往台灣高等法院審理。

--111年3月2日，高院認為，林姿妙無羈押必要，駁回檢方抗告確定。

--111年8月23日，宜蘭地方檢察署依貪污治罪條例與洗錢防制法特殊洗錢罪，正式起訴林姿妙，並建請法院從重量刑。

--111年10月31日，宜蘭地院首次開庭，林姿妙重申清白。

--111年11月26日，林姿妙執政4年後再度參選宜蘭縣長，不受司法案件纏身影響，再獲選民支持連任成功。

--113年10月23日，經法院近2年調查審理後，林姿妙涉貪案辯論終結。林姿妙在涉犯貪污治罪條例部分，檢方向法院求處有期徒刑20年、褫奪公權5年；特殊洗錢罪部分，求處有期徒刑2年6個月，併科200萬元罰金，沒收不法所得。

--113年12月31日，宜蘭地院宣判，林姿妙依貪污治罪條例圖利罪判處有期徒刑7年，褫奪公權6年。林姿妙另涉洗錢防制法特殊洗錢罪，遭判3年6個月。並涉貪污治罪條例財產來源不明罪，處2年6個月，褫奪公權2年。合併執行12年6個月，褫奪公權6年。（編輯：林恕暉）1131231

宜蘭縣長林姿妙（左）。（中央社檔案照片）
宜蘭縣長林姿妙（左）。（中央社檔案照片）
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