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涉貪案一審判決出爐 林姿妙：司法已被政治綁架

2024/12/31 15:55（12/31 17:01 更新）
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宜蘭縣長林姿妙涉貪，宜蘭地院31日下午一審判決求處12年半徒刑，褫奪公權6年。（中央社檔案照片）
宜蘭縣長林姿妙涉貪，宜蘭地院31日下午一審判決求處12年半徒刑，褫奪公權6年。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘欣彤宜蘭縣31日電）宜蘭縣長林姿妙涉貪案，宜蘭地院今天下午一審判決12年半徒刑，褫奪公權6年。她受訪時說，台灣司法已被政治綁架，更多次強調自己沒有做壞事。

林姿妙下午前往宜蘭地方法院聆聽判決，結束後走出法院，接受媒體訪問表示，心情非常痛心，沒有做的事卻被安罪名，不看證據不看事實，僅憑一通不實電話就將她起訴，自認沒有做壞事，「台灣司法已被政治綁架」。

林姿妙再度強調，大家都知道她平常實在做人，認真做事，沒有做壞事，她一定會上訴，直到還她清白為止，會與鄉親繼續努力。至於因一審判決將遭解職，林姿妙則說一切依照規定。

林姿妙也在Facebook粉絲專頁發表聲明表示，廉政署與地檢署聯手射箭畫靶，不管證據，更完全漠視國家違法的不正訊問，這種偽造譯文及不正訊問已經是教科書等級。並質疑「法院看顏色替廉檢背書，羅織罪名給我」，是政治迫害。

林姿妙說，「競選總部又不是我蓋的，我沒有拆除的義務，請問我要怎麼收取『不用拆除競選總部』的好處」。她質疑檢察官「拿一個對我而言根本不存在的利益，說我因為收取這個利益，就指控我貪污收賄，真是荒謬至極。」

林姿妙也認為，有債權人提出不利於她的證詞，「是廉政官另闢密室教唆證人作偽證來的」，「證人在廉政署詢問後，廉政官都還會教導證人在檢察官訊問應如何來應答」，質疑是廉政單位預謀的誣陷。（編輯：林恕暉）1131231

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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