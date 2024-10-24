涉貪遭求處20年重刑 林姿妙：看到與惡最近的距離

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣24日電）宜蘭縣長林姿妙涉貪污案，昨天遭檢方求處20年重刑。林姿妙今天首度公開受訪回應，檢方辦案先射箭再畫靶，虛構犯罪事實，讓她看到「與惡最近的距離」。

宜蘭地方檢察署回應，檢察官綜合所有卷證資料，本於所調查的事實具體求刑；此案已言詞辯論終結，靜待法院判決。

林姿妙與縣府多名主管涉及貪污與洗錢案，經宜蘭地方法院近2年調查審理後，全案昨天辯論終結，12月31日宣判。檢方在論罪科刑部分，林姿妙違反貪污治罪條例求處有期徒刑20年；林姿妙特殊洗錢罪部分，求處有期徒刑2年6個月。

林姿妙昨天當庭重申，她正當清白、正當從政，卻被檢方講的「十惡不赦」，罪名鋪天蓋地而來，希望法官還她清白、判她無罪。

林姿妙今天下午首度公開受訪回應，檢方從2022年1月13日開始，就先射箭再畫靶，定好方向後劍指她，不斷以恐嚇、羞辱、詐騙等不當取供方式，對付被告與證人，加上偽造通訊譯文與筆錄，虛構犯罪事實，就是為了攻擊她及抄家滅門，並打擊公務體系。

她強調，自己認真努力做事，加上許多公務員一生戰戰兢兢，為國家付出，最後還落得政治打壓下場，懇請法院還被告們的清白、還社會的公平正義。

國民黨宜蘭縣議會黨團副書記長楊弘旻說，這只是求刑，不是判刑，但有心人士一直在政治操作，亂發「縣長怎麼被判刑？」的耳語，非常不公平。此外，檢方對林姿妙求處重刑，在他們看來真的太重了，他們相信林姿妙是無罪的。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進表示，林姿妙利用公權力牟取私利，已成為宜蘭政壇的污點與恥辱，期盼司法速審，重建宜蘭清廉、正直的政治環境。（編輯：方沛清）1131024