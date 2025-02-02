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布局2026大選 民進黨7月全代會確定提名規則

2025/2/2 10:33
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（中央社記者葉素萍台北2日電）民進黨對於2026年縣市長選舉布局，預計7月全代會通過提名條例，確定遊戲規則。綠營現任首長2任屆滿、內部競爭大的台南市與高雄市，地方希望提早初選以盡快產生人選；非綠營執政但五五波可一搏選區，如宜蘭縣等，則希望拚藍天變綠地。

距離2026年縣市長選舉還有將近2年，兼任民進黨主席的總統賴清德雖然希望黨內聚焦在執政作為與成績，不要過多著墨在選舉，但黨內競爭激烈的縣市，有意參選人士動作頻頻。

盤點2026局勢，國民黨的台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴都將2任屆滿；過往綠營在嘉義市、雲林縣、宜蘭縣曾執政，2026是民進黨爭取藍天再變綠地的機會。

民進黨2026年在台南市、高雄市與嘉義縣執政2任屆滿，在這些綠營優勢選區，民進黨面臨內部競爭、能否順利交班的難題。

民進黨7月將召開全代會，預計通過相關提名條例。黨內人士說，遊戲規則確定後，才能推進提名期程。

黨內人士觀察，2026選舉可以區分幾種不同狀況，包括連任區、共識區、非綠營執政縣市、艱困選區。其中，連任區選情相對單純，例如，屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復，應該會最優先提名。

民進黨目前有執政優勢、但縣市長面臨換屆的台南市與高雄市都是競爭者眾，過去幾次的黨內競爭都曾殺到見骨，初選時的裂痕甚至影響大選的團結。

黨內人士說，以往地方選舉大多是在選舉年的3月左右完成黨內初選，不過，面對2026選舉，黨內多希望提早完成初選布局、及早備戰。

以高雄來說，爭取提名的現任立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺，都紛紛掛形象看板、提政見、宣示參選決心。

高雄地方也傳出黨內初選可能提早至今年底登場，即將交棒的高雄市長陳其邁曾說，初選時間還沒決定，民進黨是依據民調決定，但國民黨人選幾乎已定於一尊，民進黨人選當然愈早決定愈好。

嘉義縣長接班人選，黨內看好立委蔡易餘接棒，不過，是否有其他地方人士挑戰，值得關注。

台南是民進黨另一個競爭激烈選區，現任市長黃偉哲將屆滿交棒，目前檯面上有意角逐市長的立委林俊憲、陳亭妃持續布局、搶攻基層。

黨內人士說，非綠營執政、藍綠五五波，有一搏機會的縣市，如雲林縣、宜蘭縣、嘉義市，若地方有共識人選也可盡早決定、提早備戰。

宜蘭地方人士則表示，黨內在宜蘭長期陷於正國會與新潮流之爭，2026年能否贏回宜蘭，須看高層智慧與黨內能否真正團結。

地方人士說，總統賴清德曾初步徵詢意願，宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳是新面孔、各派系都能接受的人選，再加上律師背景，可以對比宜蘭縣長林姿妙身陷貪腐，地方有不小的勸進聲音。

另外，台北市與新北市也是各方關注焦點。台北市立委吳思瑤在地耕耘許久，社民黨台北市議員苗博雅被視為可以合作，用奇兵戰略突圍現任市長蔣萬安，知名度高的民進黨立委王世堅也頻頻被點名。

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新北市部分，新北市立委蘇巧慧布局已久，民進黨秘書長林右昌也有意角逐，兩人在新北的互動屢屢受到關注。黨內人士說，像這些艱困選區的布局，就有賴於高層的智慧。

台中市部分，民進黨立委何欣純基層實力雄厚，不過，身兼中華職棒大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌在世界12強棒球台灣隊奪冠後聲量暴漲，印製發放的「台灣尚勇」春聯迴響熱烈，也讓他問鼎2026台中市長的呼聲再起。（編輯：謝佳珍、林克倫）1140202

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