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財產來源不明輕罪遭停職 林姿妙決定提行政救濟

2025/1/14 18:14
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣14日電）宜蘭縣長林姿妙因貪污治罪條例財產來源不明等罪遭判12年半，並遭停職。據了解，林姿妙決定向行政院提出訴願，也向台北高等行政法院提出行政訴訟，強調停職所引用的法規合法性有疑義，聲請停止執行停職處分。

林姿妙涉嫌貪污、洗錢遭起訴。宜蘭地方法院去年底宣判，林姿妙涉犯貪污治罪條例圖利罪、財產來源不明罪，及洗錢防制法特殊洗錢罪，判處合併執行12年6個月。

內政部之後依地方制度法規定，林姿妙因一審財產來源不明判有罪，判決日當天起停止林姿妙職務。林姿妙是全國第一位因財產來源不明罪遭停職的縣長。

林姿妙委任律師之後向行政院提出停止執行申請書，認為原處分及所適用的地方制度法有重大合法性疑義，因停止執行，以維護林姿妙權益。

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申請書指出，88年地方制度法立法時，貪污治罪條例僅有第4條至第6條的罪，第6條之1的財產來源不明罪是98年修法時所新增。財產來源不明罪的刑度遠低於圖利罪（財產來源不明罪法定刑度為5年以下；圖利罪法定刑度為5年以上）；既然法定刑度較重的圖利罪須二審判處有期徒刑才停職，法定刑度較輕的財產來源不明罪，自不得有重於圖利罪的法律效果。

檢察官出身的國民黨不分區立委吳宗憲及律師團都認為，涉犯圖利罪二審有罪才停職，但財產來源不明罪比圖利罪輕，一審就停職，顯然是立法疏漏，也就是當年修訂貪污治罪條例加入財產來源不明罪時，忘了回去修改地方制度法第78條的停職規定。（編輯：林恕暉）1140114

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