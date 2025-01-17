人頭帳戶稱未借錢成證據 合議庭認定林姿妙洗錢

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣17日電）宜蘭縣長林姿妙涉貪與洗錢，遭判12年半。判決書指出，林姿妙有3250萬元不明金流，其中人頭帳戶證稱「未實際借錢」給她，事後還有「過水錢」，加上林姿妙對金流交代不清，合議庭因此認定觸犯公務員財產來源不明罪。

林姿妙涉貪案去年底一審宣判。林姿妙犯圖利罪判7年徒刑，另犯公務員財產來源不明罪判2年6月，另犯特殊洗錢罪判3年6月，應執行12年6月，褫奪公權6年，林姿妙也因財產來源不明遭內政部停職，判決書全文日前公布。

林姿妙遭檢方指控，在2017到2019年間，有不法金流達7844萬元；但林姿妙辯稱因當時丈夫去世需還債，以及要照顧子女及其讀書費用，這是與他人單純借貸所產生的循環金流，並非洗錢。

判決書指出，檢方所指控的不法金流中，有部分確實是林姿妙借貸款項，雖還款方式不符常情，但無明確的洗錢證據；但其餘3250萬元不明金流的2名帳戶持有人是一對夫婦。

判決書指出，這對夫婦在開庭時證稱，2007年間林姿妙表示要借50萬元，他們當時雖不認識林姿妙，仍然答應，林姿妙於是開立面額50萬元的支票；但實際上，2人並未支付現金給林姿妙，1周後林姿妙卻兌現支票，再請他們從帳戶中領出50萬元給林姿妙的助理。

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夫婦證稱，從2007年到2019年間，林姿妙斷斷續續以此方式交付支票、再請他們提領現金，其中2018年到2019年間，還會收到每筆1萬5000元的「過水費」；他們家從未提供任何金錢給林姿妙，所謂的「借款」都是虛偽借款。

法官認為，這對夫婦與林姿妙並無仇恨嫌隙，證詞可信，林姿妙虛偽借款是為了製造金流斷點，屬於特殊洗錢無疑。此外，在這3250萬元中，有800萬元是在圖利案發生的2018年到2019年間存入，林姿妙卻無法說明合理來源，犯公務員財產來源不明罪。（編輯：林恕暉）1140117