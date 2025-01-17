加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
114年度總預算案 歲出至少將刪減939億元
首頁 / 地方
林姿妙涉貪
新聞專題
林姿妙涉貪1/81
首頁 / 地方

林姿妙與縣府官員遭判刑 財稅勞工主管拔官

2025/1/17 17:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣17日電）宜蘭縣長林姿妙涉貪案，包括林姿妙在內共有7名官員或秘書被判刑。林姿妙方面，已遭內政部停職；縣府今天也做出人事調整，將一審遭判有罪的財政稅務局長盧天龍、勞工處長康立和調任參議。

林姿妙涉貪案去年底一審宣判，林姿妙犯貪污治罪條例圖利罪、財產來源不明罪與特殊洗錢罪，應執行12年6月徒刑，褫奪公權6年。

同案中，另有6名縣府官員或秘書也被依圖利罪被判刑，其中盧天龍遭判5年10月徒刑，康立和遭判3年8月徒刑。全案都可上訴。

google news透過 Google News追蹤中央社

縣府發布新聞稿指出，參議劉富美調財政稅務局長，參議游宏隆調任勞工處長，盧天龍及康立和調任縣府參議，這項人事調整案是基於縣政推動，並讓相關主管可兼顧訴訟程序，20日起生效。

此外，縣府還有2名涉案科長也將調整為非主管職，目前正在辦理相關作業，將於完成法定程序後，再發布派令。（編輯：張銘坤）1140117

#內政部
#宜蘭縣
#林姿妙
#康立和
#劉富美
#縣府
林姿妙
林姿妙涉貪案判決書 人頭帳戶稱未借錢成證據 合議庭認定洗錢林姿妙涉收賄無對價關係 法院改判圖利罪
林姿妙涉貪
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
林姿妙涉貪案判決書 人頭帳戶稱未借錢成證據 合議庭認定洗錢
27
更多編輯台推薦新聞：