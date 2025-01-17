遭停職首度回縣府參與圍爐 林姿妙：力拚二審無罪

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣17日電）宜蘭縣長林姿妙涉貪與洗錢，一審遭重判12年6個月徒刑，並已遭內政部暫時停職。她在被判刑後，今晚首度回到縣府出席歲末餐會時表示，會上訴力拚二審無罪。

林姿妙涉貪與洗錢案，宜蘭地方法院去年12月31日宣判，處林姿妙12年半徒刑6個月徒刑，全案可上訴。其中，她所涉及的財產來源不明罪，已遭內政部暫時停止職務，由副縣長林茂盛代理。林姿妙被停職後，今年元旦曾以貴賓身分，現身宜蘭縣政府主辦的升旗典禮。

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林姿妙晚間出席歲末餐會時，有縣府員工為她加油；林姿妙振臂揮手回應致謝。

林姿妙表示，感謝縣府員工這6年來付出奉獻，讓宜蘭成為六都外最幸福城市，希望宜蘭更好，她已經收到判決書，會上訴力拚二審無罪，還她清白。（編輯：張銘坤）1140117