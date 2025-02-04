林姿妙涉貪遭判12年半 檢：刑度過輕提上訴

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣4日電）宜蘭縣長林姿妙涉貪，宜蘭地方法院去年底宣判，處以應執行有期徒刑12年6月，褫奪公權6年。宜蘭地方檢察署今天表示，地院事實認定有誤，且刑度過輕，已連同林姿妙在內的14名被告提起上訴。

林姿妙涉貪案，檢方於111年8月起訴包括林姿妙在內共15名被告，包含縣府多名主管。其中，林姿妙涉犯貪污治罪條例收賄罪與洗錢防制法特殊洗錢罪，建請法院從重量刑。

宜蘭地院去年12月31日宣判，認定林姿妙雖收賄證據不足，但圖利事證明確，圖利罪部分處有期徒刑7年、褫奪公權6年；另犯財產來源不明罪，處2年6月、褫奪公權2年，另犯特殊洗錢罪，處3年6月，共應執行有期徒刑12年6月，褫奪公權6年。

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此外，本案中，除現任縣府交通處長黃志良無罪，其他被告也分別被處以有期徒刑4月到5年10月不等。

檢方今天認為，林姿妙部分，地院把起訴的收賄罪變更為圖利罪，事實認定有誤，且刑度過輕，其他被告也量刑過輕；至於一審唯一判無罪的黃志良，也認為無罪事實認定有誤，一併上訴共14人。此案中，礦業公司負責人林錫欽因與檢方認罪協商，不上訴。（編輯：林恕暉）1140204