林姿妙涉貪遭停職 署名春聯重印估花費3萬元

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（中央社記者王朝鈺宜蘭2日電）宜蘭縣長林姿妙涉貪遭判刑，內政部依法停止縣長職務，由副縣長林茂盛代理，林茂盛今天說，縣府運作一切正常。另縣府已印製完成的春聯，將重印署名，預估花費約新台幣3萬元。

林姿妙涉犯貪污治罪條例中圖利罪、財產來源不明罪，及洗錢防制法特殊洗錢罪，宜蘭地方法院在去年12月31日判處合併執行12年6個月，內政部也在同日停止林姿妙縣長職務，並依法由林茂盛代理。

林茂盛今天接受媒體訪問表示，今天是元旦過後第1天上班日，因為他先前擔任副縣長期間，對於縣府相關業務和會議內容都有掌握，雖然林姿妙不在身邊，但目前縣府運作一切正常。

林茂盛指出，林姿妙非常關心聯外交通建設，高鐵延伸宜蘭案，縣府會持續與中央做好都市計畫等聯繫，鐵路高架化部分也會持續與中央討論，另外，蘇澳溪分洪工程計畫、五結防潮閘門改善工程等，縣府也都持續與中央保持密切聯繫。

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此外，縣府文化局1月28日除夕夜，將在中興文化創意園區舉辦「歡樂宜蘭年」晚會，結束後發放紅包，縣府並印製春聯，民眾可在中興文化創意園區、縣史館、羅東文化工場等文化局所屬場域免費領取，紅包和春聯都印有署名「宜蘭縣縣長林姿妙」。

文化局表示，原先預計印製3萬份紅包，已印製1.3萬份，將印製貼紙「代理縣長林茂盛」貼上，尚未印製部分，則會更換署名，而春聯5000份已全數印製完成，會重印改印製3000份，預估春聯和貼紙共花費新台幣3萬元。（編輯：李淑華）1140102