疑涉詐助理費交保 林岱樺：千錘百鍊 捍衛清白

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（中央社記者張已亷高雄21日電）民進黨立委林岱樺疑涉詐領助理費遭搜索，訊後依涉犯貪污治罪條例以100萬元交保。林岱樺今晨步出雄檢聲明「千錘百鍊，捍衛清白」，暗黑勢力不會摧折她的意志，會堅定身軀，捍衛清白。

林岱樺 林岱樺 現職：立法委員（第11屆）

黨籍：民主進步黨

生日：1972年8月4日

出生地：高雄市

學歷：輔仁大學德文系、美國威斯康辛大學大眾傳播碩士

經歷：立法委員（第5至10屆）、行政院青輔會主委、民進黨第10、11屆中央執行委員、民進黨第14屆中央評議委員 看更多 關閉 上午近7時步出高雄地檢署，面對媒體發表聲明指出，「千錘百鍊，捍衛清白」，在此鄭重聲明，暗黑勢力選擇在此時此刻打擊她，但不會摧折她的意志，縱使傷痕累累，依然會堅定身軀，捍衛清白。

林岱樺表示，高雄市民以24年、將近9000天的時間檢驗她，知道她一切依法依規、不貪不取，所以她要為清白而戰，為市民24年來的信任而戰。她的信仰是天理、是公道，世間有天理，不容暗黑逆流，人間有公道，公義得以伸張，「林岱樺是高雄女兒，不可能接受任何莫須有羞辱，因為任何莫須有羞辱，不僅是踐踏我的尊嚴，也是踐踏高雄的顏面，面對打擊，會挺直站立，不會屈膝跪下。」

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林岱樺擔任第5至11屆立委迄今，有意投入下屆高雄市長選舉，疑因涉詐領助理費案遭搜索約談。今晨移送雄檢複訊後，遭依涉犯貪污治罪條例以新台幣100萬元交保，並限制出境、出海與住居。

疑涉為寺廟拉贊助案部分，廟方人員昨晚經檢方複訊後依涉犯貪污治罪條例，諭知100萬元交保；林岱樺胞妹涉犯同罪嫌以30萬元交保，林岱樺胞弟及2名服務處工作人員依涉犯同罪嫌被檢方聲請羈押。（編輯：孫承武）1140221