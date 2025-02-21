林岱樺涉詐助理費 檢方疑部分事證待查諭令交保

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）民進黨立委林岱樺疑涉詐領助理費，遭依涉犯貪污治罪條例獲100萬交保，外界好奇約談多時卻未聲押，據悉檢方疑因基於各種評估，有些事證等待調查，因此給予交保處置。

林岱樺有意投入下屆高雄市長選舉，疑因涉詐領助理費案，台北國會辦公室、高雄服務處等多處遭檢調人員搜索，檢調大動作偵訊多名涉案被告跟證人。林岱樺昨天上午10時許被帶至法務部調查局南部地區機動工作站，經詢問逾16小時後，高雄地檢署今天凌晨2時許依違反貪污治罪條例諭令新台幣100萬元交保，限制住居出境出海。

此外，廟方人員同樣諭令100萬元交保、林岱樺胞妹諭令30萬元交保、另名工作人員10萬交保；林岱樺胞弟及2名服務處工作人員則被檢方聲請羈押，高雄地方法院預計中午後才會召開羈押庭。林岱樺上午獲交保後，步出地檢署發表聲明，「千錘百鍊，捍衛清白」。

針對外界好奇未聲押林岱樺，高雄地檢署僅低調回應，此案偵辦的被告等人涉犯貪污治罪條例，利用職務詐取財物等罪嫌，且過程當中發現部分被告有串證、滅證行為，故分別就被告給予交保或聲請羈押等處置。

據了解，檢方是「基於各種評估，有些事證等待調查」。且雄檢昨天新聞稿也強調，辦案程序嚴謹，持續徹查釐清各項事證，絕無任何政治考量，請外界勿做無謂揣測。

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至於涉案的廟方人員同樣獲100萬元交保，則疑因其父親近期過世，檢方同意回家善後父親後事；林岱樺胞妹和工作人員則因涉案情節輕微，分別獲30萬、10萬元交保。

林岱樺胞弟和黃姓、王姓工作人員遭聲押部分，則因涉犯貪污治罪條例犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，檢方據此向法院聲請羈押，預計今天中午後才會召開羈押庭。（編輯：謝雅竹）1140221