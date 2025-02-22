林岱樺涉貪胞弟等3人交保 檢方認有滅證之虞提抗告

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（中央社記者張已亷高雄22日電）民進黨籍立委林岱樺疑涉詐領助理費案，林岱樺胞弟及2名服務處人員遭聲押，3人經高雄地院審理裁定交保。雄檢表示，3人涉犯貪污治罪條例等嫌疑重大且有滅證、勾串之虞，今天提出抗告。

高雄地檢署表示，被告林岱樺胞弟及黃姓、王姓服務處人員等3人雖經法院裁定交保，但裁定理由中，法院認檢方聲請書所提各項證據明確，被告3人涉犯公務員利用職務上機會詐取財物、使公務員登載不實、公益侵占等罪嫌重大。

檢方指出，裁定理由提及，被告有刪除手機對話等湮滅證據行為，且證人間供述與客觀事證顯有不符，尚有共犯及證人待傳訊，另外，被告等人情誼非淺，聯繫討論並非難事，有事實足以認定3人有勾串證人之虞。

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檢方表示，法院僅諭知交保，無從避免被告等人持續滅證、勾串等妨害將來審理，今天依法向高等法院高雄分院提出抗告。另外，偵辦團隊日前備齊相關事證，向法院聲請核發搜索票共計14張並在20日執行搜索，傳喚被告8人、證人14人，將秉持客觀中立原則，相關程序均有嚴密蒐證，嚴格依法定程序調查證據及認定相關事實，絕無任何政治考量。

有意投入下屆高雄市長選舉的林岱樺疑涉詐領助理費案遭搜索約談，昨天經檢方複訊遭依違反貪污治罪條例諭令新台幣100萬元交保，限制住居出境出海，胞妹諭令30萬元交保，疑因2人同住依法不得接觸，林岱樺交保後搬離住家。（編輯：謝雅竹）1140222