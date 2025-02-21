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林岱樺疑涉詐領助理費 吳思瑤盼各界尊重司法辦案

2025/2/21 12:42
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（中央社記者王揚宇台北21日電）有意投入下屆高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺疑涉詐領助理費遭約談搜索，檢方諭令交保，外界質疑當中是否有政治介入。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，希望各界尊重司法，讓檢調依證據偵辦，勿對司法辦案形成輿論壓力。

林岱樺疑因涉詐領助理費案，除辦公室遭檢調人員搜索外，林岱樺昨天上午被帶至法務部調查局南部地區機動工作站時，不斷高喊「政治干預司法，司法干預初選」。經詢問約16小時後，高雄地檢署今天凌晨2時許依違反貪污治罪條例諭令新台幣100萬元交保，限制住居、出境出海。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪，針對上述案件，在野質疑有政治介入等議題，作相關說明。

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吳思瑤說，台灣是民主法治國家，真的希望各界尊重司法，讓司法獨立超然的辦案。

吳思瑤認為，案件正由檢調偵辦中，就讓檢調依證據去偵辦，其他過多的政治臆測，甚至無限上綱到民進黨的高雄市長初選，都是刻意進行政治操作，某種程度也對司法辦案形成輿論壓力，再次呼籲各界讓司法回歸司法。（編輯：楊蘭軒）1140221

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