府：總統驚訝林岱樺遭調查 重申任內不許司法介入初選

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（中央社記者溫貴香台北21日電）有意投入下屆高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺，疑涉詐領助理費遭約談搜索，檢方諭令交保。總統府今天表示，林岱樺遭檢方調查，賴總統同感驚訝，總統強調，任內絕不讓政治介入司法，也不允許司法介入初選。

林岱樺疑因涉詐領助理費案，除辦公室遭檢調人員搜索外，林岱樺昨天上午被帶至法務部調查局南部地區機動工作站時，不斷高喊「政治干預司法，司法干預初選」。經詢問約16小時後，高雄地檢署今天凌晨2時許，依違反貪污治罪條例諭令新台幣100萬元交保，限制住居、出境出海。

有關林岱樺被約談，總統府發言人郭雅慧下午表示，林岱樺遭檢方調查，賴總統同感驚訝；總統強調，任內絕不讓政治介入司法，也不允許司法介入初選，總統重申態度一如過往，不分黨派不問何人，請司法明鏡高懸、勿枉勿縱。（編輯：謝佳珍）1140221