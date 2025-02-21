加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／經典賽資格賽首戰南非玩藏球 尼加拉瓜延長賽再見安搶勝
首頁 / 政治
賴清德
新聞專題
賴清德1/300
首頁 / 政治

府：總統驚訝林岱樺遭調查 重申任內不許司法介入初選

2025/2/21 14:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北21日電）有意投入下屆高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺，疑涉詐領助理費遭約談搜索，檢方諭令交保。總統府今天表示，林岱樺遭檢方調查，賴總統同感驚訝，總統強調，任內絕不讓政治介入司法，也不允許司法介入初選。

林岱樺疑因涉詐領助理費案，除辦公室遭檢調人員搜索外，林岱樺昨天上午被帶至法務部調查局南部地區機動工作站時，不斷高喊「政治干預司法，司法干預初選」。經詢問約16小時後，高雄地檢署今天凌晨2時許，依違反貪污治罪條例諭令新台幣100萬元交保，限制住居、出境出海。

有關林岱樺被約談，總統府發言人郭雅慧下午表示，林岱樺遭檢方調查，賴總統同感驚訝；總統強調，任內絕不讓政治介入司法，也不允許司法介入初選，總統重申態度一如過往，不分黨派不問何人，請司法明鏡高懸、勿枉勿縱。（編輯：謝佳珍）1140221

林岱樺
林岱樺疑涉詐領助理費 吳思瑤盼各界尊重司法辦案林岱樺涉詐助理費 檢方疑部分事證待查諭令交保
賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
總統感謝安倍晉三倡議自由開放印太 石破茂落實理念
24
更多編輯台推薦新聞：